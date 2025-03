El PSOE avisa ya de que llamará a Tellado a declarar en su comisión de investigación

El PSOE está decidido a intentar que el 'caso Koldo' no le salpique en exclusiva y se aferra a la conversación recogida en el ... sumario, y en la que el ex asistente de José Luis Ábalos traslada a un empresario de la trama que tiene intención de verse con el portavoz del PP, Miguel Tellado, para implicar también al primer partido de la oposición. Fuentes de la dirección socialista ya avanzaron hoy que llamarán al dirigente popular a declarar a la comisión de investigación que este miércoles registraron en el Congreso, oficialmente, para «esclarecer los hechos, responsabilidades y enseñanzas sobre los contratos de material sanitario que en la pandemia de coronavirus hicieron la Administración del Estado, sus distintos organismos y otras administraciones públicas».

Buena parte de los focos están puestos ahora en la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, por haber avalado el Gobierno de Baleares, que entonces presidía, según una información publicada por 'El Mundo', las mascarillas de la trama dos meses después de haberlas retirado por no corresponder a las especificaciones contratadas. Los socialistas, sin embargo, señalan a su sucesora, la popular Marga Prohens.

«De lo que estamos conociendo por los medios de comunicación se deduce que la trama corrupta buscaba un intermediario para interceder ante el gobierno de Baleares, formado por PP y VOX, para que la reclamación contra las empresas implicadas que formuló el anterior gobierno se olvidase en un cajón», remarcan en Ferraz. «Miguel Tellado parece ser, presuntamente, el hombre elegido para convencer al gobierno balear del PP y VOX y que esa reclamación nunca prospere. Casualmente, esto es lo que ocurre», añaden.

El PSOE acusa al gobierno de coalición de PP y VOX de haber dejado que el tiempo pasase hasta que efectivamente caducó esa reclamación de 2,6 millones de euros interpuesta por el equipo de Armengol -tres años después de haberse firmado los contratos y estando ya en funciones, en concreto, el mismo día en el que fue desalojado del poder- por no cumplir los requisitos pactados. «Esto provocó que no se pudiese recuperar el dinero desembolsado por una partida de mascarillas que no se correspondían con el pedido solicitado», insisten.

El actual Gobierno balear sostiene, en contra de lo que sugiere en el sumario el juez Ismael Moreno, que la reclamación a Soluciones de Gestión sigue viva y a principios de semana avanzó además que tiene intención de personarse en la causa. El magistrado, por otro lado, apunta como "intermediario" con el ejecutivo conservador de las Islas a Ábalos, y recoge, en cambio, que la UCO no pudo constatar finalmente en sus seguimientos a Koldo García que llegara a reunirse con Tellado.

«El gobierno de la señora Marga Prohens debe dar muchas explicaciones, y confirmar o desmentir si en algún momento recibieron órdenes del número dos de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, para que esa reclamación durmiese el sueño de los justos hasta que los plazos se cumpliesen», aducen en todo caso los socialistas.

Aseguran que «el hilo» que une a Génova con el PP balear es «irrefutable» y acusan, por el contario, a los populares de seguir construyendo un relato en el que cada día «suman y manchan nombres de personas honradas sin ningún tipo de sostén judicial o de investigaciones periodísticas».