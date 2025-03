El PSOE admite que juristas buscan el encaje de la amnistía en la Constitución

Irene Montero no descarta repetir como ministra de Igualdad

Pese a haberse quedado fuera de las listas de Sumar al Congreso, Irene Montero no descarta repetir al frente del Ministerio de Igualdad. Preguntada por esta posibilidad ayer durante una entrevista en RNE, aseguró que no es el momento de decidir quiénes formarán parte del próximo Consejo Ministros. Eso sí, no se descartó en caso de que salga adelante un nuevo Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. «Nunca dejaré de luchar por el feminismo», dijo Irene Montero.