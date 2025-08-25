El PSC y Esquerra negocian cambios en la gobernanza del aeropuerto del Prat

El objetivo es conjunto: tanto el Gobierno central como la Generalitat buscan apoyos para aprobar sus presupuestos de cara a 2026. Y entre los socios ... con los que negocia, destaca ERC, que con sus votos invistió tanto a Pedro Sánchez como a Salvador Illa. Los socialistas están empezando el curso político con gestos hacia ERC. Si la semana pasada, el Gobierno anunció que en breve aprobará una propuesta de ley para condonar una parte de la deuda de la Generalitat, una reclamación de Esquerra, los socialistas han admitido este lunes que negocian con los republicanos cambios en la gobernanza del aeropuerto del Prat. El secesionismo lleva años reivindicando que el Govern entre la gestión de la infraestructura que controla Aena.

En el pacto para la investidura de Illa, ambos partidos acordaron crear una comisión técnica con el Gobierno para «definir el nuevo modelo de gestión catalán aeroportuario». El nuevo modelo, según el pacto, aboga por que el Govern sea un «actor determinante en la toma de decisiones estratégicas relativas al aeropuerto de Barcelona». Se comprometieron a acometer «modificaciones en el marco legal actual» para que la administración catalana tenga un papel «determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario catalán, con una »Autoridad Aeroportuaria de Cataluña«.

El apoyo de los republicanos, no obstante, depende de lo que ceda el Gobierno con el cupo catalán.. El PSC se ha mostrado este lunes, tras su primer ejecutiva después del parón estival, confiado en poder aprobar las cuentas de Cataluña, aunque ha reconocido que no será fácil. Sobre la financiación singular, los socialistas catalanes creen que es una propuesta «complicada y compleja» que seguramente «requerirá de más tiempo».