La Princesa de Asturias se despide de Zaragoza como oficial del Ejército

La Princesa de Asturias puso ayer el punto final a su residencia en la Academia Militar de Zaragoza. Lo hizo once meses después de su ingreso, en los que ha sido instruida para disparar fusiles de asalto, arrastrarse entre el barro para no ser detectada por un supuesto enemigo o esquiar en alta montaña en condiciones adversas. Este ha sido el primero de los tres primeros pasos que la Casa Real ha diseñado en su formación para ejercer en un futuro no solo como reina, sino también como capitana general de las Fuerzas Armadas, un cargo que otorga la Constitución a la Jefatura del Estado.

La heredera al trono es desde este miércoles oficial del Ejército de Tierra, un reconocimiento que recibió de manos de su padre junto a la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, la misma que don Juan Carlos entregó al actual monarca en 1986. La recién nombrada, según la terminología castrense, como dama alférez cadete se fundió en un abrazo con su padre tras recoger la distinción.

1. La Reina felicita a doña Leonor. 2. La Princesa de Asturias preside la entrega de despachos junto al Rey. 3. Doña Letizia y la infanta Sofía, durante el acto en Zaragoza. Agencias

El acto de graduación de la promoción de la que formó parte Leonor de Borbón lo presidieron los Reyes, a los que acompañó la infanta Sofía en el estrado de autoridades. La Princesa y la infanta comparten un estrecho vínculo como hermanas que acto tras acto de la Familia Real evidencian. Esta ocasión no fue una excepción como demostró el abrazo entre ambas tras la graduación de la Princesa de Asturias.

El siguiente destino en la instrucción militar para la futura capitana general de los ejércitos será la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra, donde ingresará el 30 de agosto. Entre sus tareas figura una travesía en el buque escuela Juan Sebastián Elcano que se prolongará durante semanas. El tercer año de formación lo llevará a cabo en la base del Ejército del Aire de San Javier. En las instalaciones murcianas, la Princesa de Asturias concluirá su formación militar para encarar a continuación los estudios universitarios.

Agenda diplomática

Antes de continuar su preparación militar, la futura Reina iniciará su propia agenda diplomática. Este 12 de julio realizará su primer viaje oficial en solitario en deferencia a la invitación del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. La acompañará el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. En los planes de la Casa Real la formación de la Princesa de Asturias en política exterior es tan importante como la militar, especialmente en regiones como América Latina o los países árabes donde Juan Carlos I y Felipe VI han tejido estrechas relaciones diplomáticas.