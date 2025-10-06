HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', durante un juicio en la Audiencia Nacional en 2007. EFE

El preso etarra 'Gadafi': «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente»

Iglesias Chouzas, condenado por la bomba lapa que mató al bebé en 1991, declara «sentir de veras el dolor que han padecido las víctimas» | La Fiscalía lo ve insuficiente

Jesús J. Hernández

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:07

Comenta

Es una frase del histórico preso de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', que fue condenado, entre otros atentados, por la bomba lapa que mató ... al bebé Fabio Moreno, hijo de un guardia civil de Erandio: «La muerte del niñoFabio me marcó profundamente». Esas palabras están entre los escritos y manifestaciones que ha analizado la Junta de Tratamiento Penitenciario de Basauri que ha aprobado su acceso al tercer grado, una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  2. 2 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»
  3. 3 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  4. 4 «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  5. 5 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  6. 6 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  7. 7 «Soy Guillermo%u2026»
  8. 8 Creer en Extremadura
  9. 9 El PSOE despide conmocionado a Vara
  10. 10 Un hombre bueno al servicio de su tierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El preso etarra 'Gadafi': «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente»

El preso etarra &#039;Gadafi&#039;: «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente»