La prensa internacional: «La situación de España se ha deteriorado enormemente»

Las reacciones ante la noticia sorpresiva que saltó a última hora de la tarde del miércoles a las redacciones de los medios de comunicación, con la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, valorando su posible «dimisión» por las informaciones relativas a las actividades de su esposa, Begoña Gómez -que ahora investigará también un juzgado de Madrid-, también han llegado a la prensa internacional. Tanto fuera como dentro de la Unión Europa, donde el líder del PSOE es más conocido, entre otras cosas por su cargo de presidente de la Internacional Socialista.

Desde el Reino Unido, el Financial Times titulaba «El primer ministro español suspende sus funciones públicas después de la investigación por corrupción a su esposa». A continuación detallaba que «en una carta extraordinaria dirigida al país publicada el miércoles en la plataforma de redes sociales X, Sánchez dijo: 'En este punto, la pregunta que legítimamente me hago es: ¿vale la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé'».

En una línea similar, desde la cadena pública británica BBC incidían -tras destacar que el jefe del Ejecutivo español había suspendido todos sus actos hasta anunciar su decisión el lunes próximo- en que «la denuncia contra Begoña Gómez fue presentada por los activistas anticorrupción de Manos Limpias, quienes han participado en varios casos judiciales de alto perfil en los últimos años y están encabezados por un hombre vinculado a la extrema derecha».

«Enorme deterioro» desde las elecciones

Por su parte, el prestigioso The Times señalaba que «Pedro Sánchez dice que se plantea dejar la presidencia del Gobierno», haciendo alusión a su inesperada carta pública. Acto seguido, ponía en contexto a sus lectores al explicarles cómo la situación política en España se «ha deteriorado enormemente desde las elecciones generales de julio pasado cuando Sánchez retuvo el poder al aceptar un acuerdo de amnistía muy controvertido a cambio de los siete votos del partido independentista de Carles Puigdemont».

Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos el afamado diario New York Times recogía entre sus noticias más destacadas de la jornada que «el líder español dice que está considerando dimitir mientras su esposa se enfrenta a una investigación». Más contundente era el medio digital Politico, al señalar que el jefe del Ejecutivo «amenaza» con abandonar el cargo. Ya dentro de su texto explicaba el motivo: una «investigación preliminar sobre si la esposa del primer ministro, Begoña Gómez, utilizó sus conexiones con el Gobierno para promover sus intereses comerciales privados».

Ya dentro de la Unión Europea, el periódico francés Le Monde titulaba «El primer ministro español, Pedro Sánchez, dice estar considerando renunciar después del anuncio de una investigación contra su esposa por corrupción». A continuación citaba a El Confidencial por haber sido el primer medio en publicar la apertura de diligencias penales sobre Begoña Gómez, para acto seguido hacer referencia a la misiva de Pedro Sánchez en el que sostiene que él y su mujer son víctimas de «una campaña orquestada por la derecha y la extrema derecha».

«Un objeto político no identificado»

«¿Perderá España a su presidente del Gobierno?», cuestionaba a su vez el diario galo de carácter progresista Libération. Y Le Figaro, considerado de talante conservador, se hacía eco de las dudas de Sánchez y destacaba que su anuncio no era ni carta formal de dimisión ni tampoco un «comunicado de reacción» a la investigación judicial sobre su pareja, sino «un objeto político no identificado» que había sorprendido a toda España.

En Alemania, el semanario Der Spiegel recogía que «el presidente del Gobierno español Sánchez piensa en voz alta sobre una dimisión», al tiempo que se planteaba la pregunta de si Sánchez «abandonará» y explicaba que se siente «acosado» por la derecha. A su vez, Bild, el diario germano más leído, hablaba de una «bomba en España» que ha estallado después de que el líder socialista anunciase su decisión en relación a las diligencias judiciales abiertas sobre actuaciones de su esposa, Begoña Gómez, a la vez que recogía las acusaciones del PP.

Asimismo, en Italia los diarios La Repubblica y La Stampa titulaban con la frase del presidente en el Congreso: «Creo en la justicia». Por su parte, Il Corriere della Sera reseñaba que «la mujer del premier Sánchez está bajo investigación». Y en Portugal también el periódico Expresso le daba un lugar destacado en su portada con una foto del también líder del PSOE: «Pedro Sánchez dice que valora dejar el Gobierno español y cancela su agenda». A continuación apuntaba que el dirigente político español lo hacía para «poder reflexionar y decidir qué camino seguir».