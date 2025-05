El PP se suma a la izquierda para reprobar al concejal de Vox Ortega Smith

Almudena Santos Jueves, 4 de enero 2024, 14:41 | Actualizado 18:17h. Comenta Compartir

El PP de Madrid ha reprobado el comportamiento del portavoz de Vox, Javier Ortega-Smith, durante el último pleno del año de la capital en ... la que el edil lanzó una botella de agua otro concejal, Eduardo Rubiño. El voto favorable de la formación que encabeza José Luis Martínez-Almeida, que cuenta con mayoría absoluta en la ciudad, a la proposición presentada por Más Madrid y PSOE deja aislado al grupo de la derecha capital. La posición de los 'populares' durante este jueves supone un distanciamiento aún mayor de ambos partidos a todas las escalas. No obstante, la esta iniciativa no es vinculante, por lo que el edil no está en la obligación de dejar su acta como concejal, tal y como pedían los partidos de la izquierda.

Desde el PP han vuelto a calificar el comportamiento de Ortega-Smith durante el pleno municipal del pasado 23 de diciembre, como ya en su momento, como «inaceptable». Consideran también, ha explicado la portavoz del Gobierno municipal de Madrid durante su intervención en la sesión celebrada este jueves en el Palacio de Cibeles, que esa actitud «intimidante» supone que el líder de Vox en a capital «no esté capacitado para representar a los madrileños». El apoyo a esta reprobación, que pedía también la dimisión del edil, por parte de los 'populares' ha llevado a Ortega Smith a acusar a Almeida de «comprar el relato de la izquierda» y de «mentir a los madrileños». La propuesta presentada por Más Madrid y PSOE, y que ha salido adelante, exigía tanto la reprobación del líder municipal del partido de Santiago Abascal como que dejase «sus cargos de concejal del Ayuntamiento y de dipuado nacional». Sin embargo, Ortega Smith se ha mostrado indiferente a la iniciativa y se niega a dejar sus actas. Tanto ha sido así que, ha llegado a abandonar la cámara. «No me interesa lo más mínimo escucharles porque no quieren escucharme a mí», ha asegurado antes de levantarse de su asiento. Es la segunda vez que el Ayuntamiento de Madrid reprueba a este edil. La primera proposición salió adelante en una sesión celebrada hace cuatro años, en 2019, cuando aseguró que le importaba «un bledo» el afeamiento a su discurso contra los crímenes machistas durante el acto institucional del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al ser la segunda ocasión en la que se somete a esta reprimenda, Ortega Smith ha asegurado, justo después de abandonar la sala, que esta iniciativa le «importa un rebledo». Un ambiente político crispado Antes de que comenzase la sesión extraordinaria, decenas de simpatizantes a las puertas del Palacio de Cibeles para mostrar su apoyo a Ortega Smith. «Javier, amigo, España está contigo». Era uno de los gritos que se han escuchado. Una vez iniciada la convocatoria, la tensión entre las diferentes formaciones que conforman el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha tomado su protagonismo, no solo por temas relativos a la capital, sino que también se han afeado unos a otros asuntos de carácter nacional. El pacto entre Bildu y PSOE, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el pacto del Tinell, el escrache a Soraya Saénz de Santamaría... Son muchos los temas que unas formacione han echado en cara a otras. La líder de Más Madrid en el Consistorio, Rita Maestre, ha sido la primera en intervenir durante la sesión. Ha calificado el momento en el que Ortega Smith lanzó la botella de plástico contra Rubiño y le dijese «ahora llora» como una «actitud clásica de cualquier matón» y no como «una rareza o un mal día». Ha apelado también a la importancia de reprobar este tipo de comportamientos para «recordar que las instituciones democráticas son más fuertes que los matones». Unas palabras a las que se ha sumado la exministra y portavoz municipal socialista, Reyes Maroto, que ha defendido que los sucecido es «contrario a las normas de conducta que cualquier representante político debe seguir». Por su parte, Ortega Smith ha definido el pleno como un acto de «hipocresía» y «oportunismo». También ha asegurado que se trata de una «cortina de humo» por parte de la izquierda para «tratar de tapar lo ocurrido en Pamplona» y ha lamentado que el regidor madrileño «compre el discurso de la izquierda». «Como diría un ministro del PP, manda huevos». Hacía así el líder municipal del grupo de la derecha radical referencia a la la frase que pronunció hace años el expresidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, y a la expresión que utilizó hace un mes para referirse a los 'populares' como «gallinas ponedoras de huevos». Almeida ha sido el último en intervenir durante el debate, momento en el que ha repartido reproches para los grupos de la oposición, al tiempo que pedía a todos los concejales «dar un plus de ejemplaridad» y de «civismo» para que no vuelvan a producirse «conductas intimidatorias y violentas» en las instituciones. Ha calificado, por otro lado, al portavoz municipal de Vox como un «cobarde» por haber abandonado la cámara «huyendo» de lo que cada formación dijese y ha querido distanciarse de este partido. «No comparto ni con ustedes (Más Madrid y PSOE) ni con Vox el intento de apartar del debate público a todo aquel que no piense como ustedes», ha declarado al tiempo que el resto de miembros del PP se levantaban de sus bancadas para aplaudir al alcalde.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión