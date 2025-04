Tuvieron una bronca en el Ayuntamiento de Madrid que la he visto yo parecida en un debate de 'Supervivientes'

No querría yo de novio a Ortega Smith. Ni a Eduardo Rubiño. Claro que tampoco de representantes políticos. Tuvieron una bronca en el Ayuntamiento de ... Madrid que la he visto yo parecida en un debate de 'Supervivientes'. Y en ningún caso son admisibles. Inadmisible, violencia, fascismo son palabras que se repiten. En las fotos una botella de agua vuela. El bajito dice «qué asco» cuando el alto se retira de la tribuna. El señor grande frena en seco, hace aspavientos con los papeles, se enfrenta al pequeñito («ahora, llora») y Rita Maestre dice que le ha agredido. Ortega se disculpó por haber tirado la botella de agua vacía. Da todo mucha vergüenza. Igual que lo de 'Supervivientes' el día que Oriana Marzoli y la Pelopony se enfrentaron a Chiqui de 'Gran Hermano'. La discusión fue a más hasta que Oriana se levantó y Chiqui se levantó. Oriana miraba para abajo y le decía fea, fea, fea. No le decía enana, enana, enana. Habría sido inadmisible.

