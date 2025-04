Feijóo ve a Sánchez «asfixiado» y arriesga con una querella por financiación ilegal del PSOE

Podemos acusa al PSOE de ocultar que Ábalos «metía la mano en la caja»

Podemos cree inverosímil que la cúpula del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, desconociera que el ex ministro José Luis Ábalos «metiera la mano en la caja». La formación morada mantiene un apoyo parlamentario crítico al Gobierno y marca desde hace meses terreno al considerar que desde su exclusión del Consejo de Ministros Pedro Sánchez gobierna a sus anchas y sin el control de Sumar. «Es absolutamente inverosímil pensar que el número dos del PSOE, el jefe de Ferraz, estaba metiendo la mano en la caja y el PSOE en su conjunto no sabía nada. Me parece que no es creíble, me parece que tienen que dar muchas más explicaciones y me parece que se está evidenciando una vez más que el bipartidismo tiene la corrupción como seña de identidad», afirmó este domingo Ione Belarra, ex ministra y secretaria general de Podemos.