HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alma Ezcurra en una comparecencia en la sede nacional del PP. E. P.

El PP plantea expulsar a los inmigrantes con «vínculos radicales y violentos»

La propuesta está incluida en el plan migratorio que Feijóo presentará el martes en Barcelona

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:52

Comenta

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, anunció este viernes que el plan migratorio que Alberto Núñez Feijóo presentará el martes en Barcelona ... contempla «la pérdida automática de la condición de residir a todos los inmigrantes que tengan un vínculo criminal o radical violento». No hacerlo, aseguró la dirigente popular, «sería inhumano e insolidario y tirar por la borda el esfuerzo de tantos millones de personas españolas y extranjeras que cada día madrugan para levantar este país».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  2. 2

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  5. 5 La concejala del PP de Plasencia investigada por un delito de odio reconoce ser la autora de algunos de los comentarios
  6. 6 Badajoz celebra la creación de la universidad privada
  7. 7 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  8. 8 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  9. 9

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  10. 10

    El viaje a Extremadura que «transformó» al Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PP plantea expulsar a los inmigrantes con «vínculos radicales y violentos»

El PP plantea expulsar a los inmigrantes con «vínculos radicales y violentos»