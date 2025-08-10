HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Dolors Montserrat Efe

El PP pide a Bruselas que evalúe las consecuencias de seguridad derivadas de ceder a Huawei información sensible

Dolors Montserrat alerta del peligro de ceder datos judiciales a un proveedor clasificado como «alto riesgo» por la UE

C. P. S.

Domingo, 10 de agosto 2025, 10:55

La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo (PPE) en el Parlamento y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea y al ... Servicio Europeo de Acción Exterior que evalúen las implicaciones de seguridad derivadas de la decisión del Gobierno de adjudicar a un proveedor designado «de alto riesgo» por la propia UE como Huawei, el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales del sistema SITEL.

