El PP lanza a Feijóo ante un posible vacío de poder: «Estamos preparados»

El Partido Popular tiene la maquinaria engrasada ante cualquiera de los posibles escenarios políticos que puedan derivarse de la decisión que adopte el próximo lunes el presidente del Gobierno, incluido el de un eventual adelanto electoral.

De todas las opciones que están sobre la mesa, ... la convocatoria de unas elecciones que tendrían carácter plebiscitario y que no podrían celebrarse antes del mes de julio, cuando haya transcurrido doce meses desde los últimos comicios generales, sería a priori la más beneficiosa para el PPnueve meses después de que la endiabla aritmética parlamentaria del 23-J truncase las aspiraciones de su líder de llegar a la Moncloa.

Aunque en Génova no quieren anticiparse a los acontecimientos, los populares ya exploran la posibilidad de que Feijóo se lance a una nueva investidura en el caso de que finalmente se produzca la dimisión del jefe del Ejecutivo. «España merece un presidente con responsabilidad y que rinda cuentas ante los españoles», valoró este viernes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que evitó entrar en elucubraciones y calificó de «bochorno» la repercusión internacional de mantener al país en pausa durante cinco días. «Tenemos un presidente que puede ser presidente de España y de todos los españoles. Estamos preparados para devolverle a España lo que necesita... se necesitan otras políticas», aseguró con contundencia en declaraciones a los medios de comunicación tras un desayuno organizado por ABC.

Sobre la posibilidad de que Sánchez esté abonando el terreno para someterse a una cuestión de confianza en el Congreso como ya hicieron sus antecesores Aldolfo Suárez y Felipe González, el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, auguró este viernes que los socios del Gobierno le apoyarán porque «tienen un juego de intereses comunes que les sostiene a todos en el poder», pero recalcó que eso no soluciona sus problemas judiciales. «Sánchez y sus socios tienen una relación simbiótica. No son lo mismo, pero se necesitan», recalcó en un acto en Alicante.

«Tacticismo« y «podemización»

Pese a todo, la tesis imperante en las filas populares es que Sánchez no dimitirá y denuncian que los cinco días que se ha tomado Sánchez no son más que un mero ejercicio de «tacticismo» político y la escenificación de una «telenovela» en la que aseguran, no están dispuestos a participar.

Si finalmente se produce este desenlace –que Sánchez decida la próxima semana continuar en el cargo– los populares se mantendrán firmes en su postura de no acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –cuyos vocales llevan cinco años con el mandato caducado– mientras no se modifique la ley que regula la selección de sus miembros. «Si alguien está pensando controlarlo –el Poder Judicial– para eso no va a estar ni estará nunca el PP», deslizó su secretaria general.

Tras incidir en que Sánchez trata de convertir en un problema político una cuestión judicial, en relación a la investigación sobre su esposa y que ya ha sido recurrida por la Fiscalía, Gamarra puso el foco en el contenido de la 'carta a la ciudadanía' del presidente y sus ataques al poder judicial, subrayando «cómo el presidente criminaliza a los jueces».

Gamarra criticó la «podemización» del jefe del Ejecutivo. «Pablo Iglesias salió del Gobierno, salió del Consejo de Ministros pero su espíritu se quedó allí y se reencarnó nada más y nada menos que en Pedro Sánchez. Hoy vemos como el 'lawfare' quien lo denuncia es él», señaló.

Ofensiva popular

Si Feijóo aprovechará su paso este fin de semana por la campaña electoral de Cataluña, con sendos actos en Tortosa y Lleida, para mantener la presión, el resto de líder territoriales del PP perseveran en su ofensiva verbal para no dar un segundo de tregua al presidente del Gobierno durante su periodo de reflexión.

Un día después de que el líder de Castilla y León Alfonso Mañueco censurase la «actitud infantil» de Sánchez, de que el aragonés Jorge Azcón hablase de «subterfugio elaborado para desviar la atención» y el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla lo calificase de «show», la presidenta extremeña, María Guardiola, tildó al jefe del Ejecutivo de «narcisista» y de ser «un capitán que ha perdido su propio rumbo».