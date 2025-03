El PP exige al Gobierno que califique de «dictadura» a Venezuela «porque es lo mejor»

El PP insiste en exigir al Gobierno que califique de «dictadura» a Venezuela y reconozca, como avaló este miércoles el Congreso, al líder opositor Edmundo ... González Urrutia como «legítimo» ganador de las elecciones del pasado 28 de julio en detrimento de Nicolás Madurdo. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, niega que presionar con esta cuestión sea negativo para los intereses comerciales españoles en el país sudamericano, como les acusan desde el Ejecutivo. En cambio cree que denunciar la situación «es lo mejor» y resulta «positivo».

«Se equivoca el Gobierno cuando no alza la voz y no defiende esos principios, invitamos al Gobierno a reconocer, como hizo la ministra de Defensa, que Venezuela es una dictadura. Decir eso no da resultados negativos, decir eso es positivo, que haya democracia en Venezuela será bueno para nuestras empresa», ha explicado en una comparecencia ante los medios en Logroño celebrada este sábado.

En la misma, la dirigente del PP ha prometido un viacrucis parlamentario para el Gobierno, señalando lo que considera una «debilidad» en el Congreso y en el Senado. Gamarra ha recordado que las fuerzas que sostienen al Ejecutivo, PSOE y Sumar, sufrieron una derrota el pasado miércoles precisamente con la proposición que instaba a reconocer a González como presidente venezolano y en la que los populares lograron atraer al PNV a sus posiciones y romper así el llamado bloque de investidura. «El Gobierno va a seguir perdiendo votaciones en el Congreso, la agenda va a marcarla el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con ese acuerdo en Canarias para tricular una politica migratoria a la que Sánchez no responde«», ha zanjado.

Gamarra también ha puesto de relieve el cese este viernes del presidente de ADIF, Ángel Contreras, por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, apenas nueve meses después de su nombramiento. La política riojana no cree que se deba simplemente al caos ferroviario de las últimas semanas y denuncia un caso de corrupción que, como ha afirmado, «afecta a todo el Gobierno». «Se utiliza el minsiterio de Transporte para la corrupción, para trincar», ha señalado.