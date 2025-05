Al cumplirse dos meses de su designación como nuevo presidente del PNV, Aitor Esteban permanece con un ojo puesto –o los dos– en Madrid, una ... plaza que, se nota, nunca ha abandonado del todo. En la semana en que Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a invitar a PNV y Junts a sumarse a una moción de censura para acabar con la «putrefacción» socialista, el líder peneuvista da a entender al PP que, si «sigue como una mosca, pam, pam» contra Sabin Etxea, al EBB le será difícil «explicar» internamente cualquier acuerdo con Génova. Esteban, con fama de canario en la mina, no descarta elecciones «pasado mañana».

–Apoyaron una moción de censura contra Rajoy por la corrupción. ¿No le preocupa el clima de descomposición actual como para dejar caer a Sánchez?

– Me preocupa todo lo que está sucediendo, pero al PSOE le tiene que preocupar más. Y no es solo el PSOE: también el PP, lo que ha pasado con Mazón, que no se asuman responsabilidades en Valencia.

–¿Compra el argumento del PSOE de que la maraña de casos que lo atenazan forman parte de una conjura de la extrema derecha para derribar a Sánchez?

–Que hay un Madrid profundo, eso lo notan cada vez que llegan al Gobierno. Es complicado poner gente de confianza. Porque hay una manera de ver España que es Madrid, y eso permea la Administración, la Judicatura, los ámbitos económicos... Ya sabemos quién dijo que el que pueda hacer que haga. Luego las cosas se desatan y entra el patriotismo mal entendido.

–¿No da credibilidad entonces a las maniobras contra la UCO de Leire Díez, la supuesta 'fontanera' de Ferraz?

–Eso ya me alucina, me deja perplejo. Yo ya no sé si es un 'pequeño Nicolás II' o hay algo más, pero si lo hay, es bastante cutre. Luego vemos, por ejemplo, el caso de Begoña Gómez. Ya dije en su momento que habrá cosas que no tenía que haber hecho, pero, ¿va a haber algo más que una sanción administrativa? Estamos haciendo una montaña como si esto fuera un desfalco de 500 millones.

–En todo caso, ustedes ya han avisado de que el PNV no está atado a ningún bloque. ¿Intentan sacudirse la etiqueta de aliado incondicional de Sánchez ahora que vienen mal dadas?

–Nosotros firmamos un acuerdo de investidura y yo dije algo en la tribuna que solo el PNV se toma en serio; que si a un Gobierno le das una investidura, eso exige que se le dé al menos un Presupuesto. Somos los únicos que nos tomamos en serio la estabilidad.

–¿Su suerte está atada a la del Gobierno?

–No formamos parte de la coalición de Gobierno y, por lo tanto, no formamos parte de un bloque. Somos lo suficientemente responsables como para intentar ayudar en la estabilidad, pero no estamos atados por un programa que es de PSOE y Sumar. Lo que nos ata es el acuerdo de investidura y lo hemos cumplido. Lo que espero es que acabe cumpliéndolo Sánchez. En el último año lo ha hecho, pero quedan cosas por hacer.

«La llave» de las urnas

–Discrepan en energía, economía, vivienda, inmigración...

–En este momento no hay alternativa a Sánchez. Y el único que puede convocar elecciones es él. Quien tiene la llave de la convocatoria electoral es el PSOE.

–¿Se están preparando para un cambio de Gobierno en Madrid?

–Es que no sé si lo va a haber. Supongo que va a haber una crisis de Gobierno. Pero no me atrevo a ser categórico. El Gobierno está empezando a mover muchas leyes que estaban paradas. Voy a ser muy sincero. Este movimiento puede significar dos cosas: que Moncloa está viendo que tiene que intentarlo o que quiere, con temas muy simbólicos, decir 'esto es una afrenta, así no se puede y convoco elecciones'. No igual mañana, pero sí pasado mañana.

–Cuando reprocha al PP que «se está equivocando» al «embestir» contra el PNV, ¿está avisando a Feijóo de que no rompa todos los puentes por si les necesita para alcanzar La Moncloa?

–Hay mucha gente que cree que puede subirse a una tribuna y decir cualquier cosa, o tomar la iniciativa en determinados temas y luego creen que el interés político lo borra todo. Y no es tan fácil. Porque a la gente hay que explicarle las lógicas. A nosotros no nos mueve simplemente el interés. Si fuera así, Feijóo ya habría sido presidente: necesitaba cuatro votos y nosotros teníamos cinco. Pero no podíamos hacer algo en lo que íbamos a estar dependiendo constantemente de Vox. Este partido tiene que poder explicar las decisiones que toma

–¿Insinúa que el PP no puede esperar del PNV que cambie de caballo si no echa el freno?

–Desde la investidura fallida de Feijóo, en la que me contestaron en el mismo bloque que a Bildu, lo que he visto son iniciativas que dices '¿Pero por qué?'. Siguen una y otra vez contra las selecciones vascas, contra el euskera, contra el edificio de París. Quieren dejarnos fuera del Parlamento Europeo. ¿Qué estás buscando? ¿Llamar nuestra atención? ¿De verdad eso es inteligente políticamente? ¿Crees que eso va a mover al PNV a votar una moción de censura? Están ahí como una mosca: pam, pam, pam. No sé qué pretenden, sinceramente, pero creo que se están equivocando.

–¿Los puentes están rotos con Feijóo?

–Puentes hay. Yo tengo su teléfono, él tiene el mío. Y luego habrá unos más beligerantes que otros. Pero si esto se hace es porque alguien está dejando hacer. No lo entiendo.

–Entonces, ¿el PNV podría pactar con el PP una investidura si Vox no está por medio?

–Con el PP hemos pactado muchas veces, con total acuerdo. Desde luego lo que no vamos a hacer es nunca nada con Vox. Ya no va a haber mayorías absolutas. Y en política se trata de llegar a acuerdos, de ceder, de no romper puentes. Y acordar con los partidos democráticos se supone que se puede hacer con todos, siempre que no pasen determinadas líneas.