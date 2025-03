El PP acusa al Gobierno de usar como «rehenes» a los menas para imponer su política

Cristina Cándido Viernes, 6 de diciembre 2024, 12:31 | Actualizado 21:01h. Comenta Compartir

El PP no se moverá de su posición para llegar a un acuerdo en inmigración y se mantiene en su negativa a reformar a ley ... de extranjería si el Gobierno no asume parte del coste de la cogida de menores no acompañados. Este viernes, Alberto Núñez Feijóo cargó duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de utilizar a los menores no acompañados -menas- y a Canarias como «rehenes» para imponer su política migratoria.

Mientras el Gobierno pone el foco en la reforma del artículo 35 de dicha ley para establecer la obligatoriedad del principio de solidaridad en la distribución de los menores entre todos los territorios, la hoja de ruta del PP pasa por una reforma integral de la política migratoria antes de aceptar este punto. El cambio legislativo encalló en julio en el Congreso tras sumar Junts sus votos por el 'no' a los de los populares y Vox. Feijóo tampoco ha hablado con Santiago Abascal después de que Vox amenazase el martes con tirar por tierra los presupuestos en seis comunidades autónomas. «No nos tensiona ni lo que diga el Gobierno ni lo que diga Vox», zanjan en el PP. Los populares remiten al acuerdo firmado por el propio Feijóo y el presidente canario Fernando Clavijo en septiembre, que incluye el compromiso de que el Gobierno costee la acogida cuando los menores superen el 100% de las plazas y asuma en primera persona la gestión cuando los centros rebasen el 150% de su capacidad. «Irregular, no« Fuentes del PP afean al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no haber puesto en la última reunión «ni una sola propuesta sobre la mesa», critican la fórmula de negociación híbrida elegida y reprochan que la ministra encargada de Migraciones no esté participando en las mismas, al tiempo que cargan contra el Gobierno por no desplegar medidas para frenar la entrada de la inmigración irregular y, por el contrario, esté fomentando, a su juicio, un efecto llamada. «Política de migración regular, sí; política de migración irregular, no», resumió el jefe de la oposición la postura de su partido.

