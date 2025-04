El PP apura su decisión sobre si salva también el decreto social del Gobierno

El PP sigue sin querer deshojar la margarita sobre si finalmente respaldará o no en el Congreso este miércoles el decreto ómnibus del Gobierno que ... recoge un amplio abanico de iniciativas, desde la revalorización de las pensiones hasta las ayudas a la dana o al transporte público y que incluye, además, la cesión al PNV de un palacete en el centro de París. Una concesión que en el principal partido de la oposición tildan de «rastrera» y que podría terminar por inclinar la balanza en sentido desfavorable para el Ejecutivo de Pedro Sánchez que, sin el apoyo de los populares, dependería del 'sí' de Junts para sacarlo adelante. «Nos gusta jugar con la ansiedad del Gobierno», reconocen en Génova.

En la formación de Alberto Nuñez Feijóo no ha sentado nada bien que el Ejecutivo colase con «nocturnidad», en plenas navidades, y «sin procedimientos administrativos», el traspaso al PNV del histórico inmueble y el pago de un alquiler para que el edificio siga siendo hasta 2030 la sede del Instituto Cervantes en la capital gala a razón de un millón al año. «Sánchez está intentando saltarse todos los controles y está tratando de comprar a todo el mundo», arguyó este martes el portavoz del PP en la Cámara baja, Miguel Tellado.

Los conservadores se muestran muy críticos contra la decisión del jefe del Ejecutivo de «regalar patrimonio público» a una institución privada para asegurarse la aprobación de un decreto ley en el que será su primer examen parlamentario del año. «Es una vergüenza, una burla», denunció este martes Tellado, muy duro en sus dardos dialécticos contra el Gobierno al que acusó también de orquestar una operación para «derribar» a Isabel Díaz Ayuso con la connivencia del fiscal general para establecer «una cortina de humo» y evitar así que se hable del 'caso Begoña'. «A veces uno puede tener la sensación de que nos gobierna la mafia», atizó el dirigente gallego, muy seguro de que tras el robo sufrido por los abogados de la pareja de la presidenta madrileña hay una mano negra que se mece desde la Moncloa.

Pero no sólo en el punto de mira del PP está el Gobierno. También lo está el PNV de Andoni Ortuzar cuya relación, muy deteriorada desde el fallido intento de investidura de Feijóo, ha entrado en un punto de no retorno. A ojos de la formación conservadora, los nacionalistas vascos son unos «rentistas» y «aprovechateguis» que han usado la debilidad de Sánchez para «pasar por caja» y conseguir la cesión del palacete parisino, que en su día les arrebató el franquismo. «No es Airbnb, es AirPNV», ironizó Tellado en referencia a la conocida plataforma de alquiler inmobiliario.

Malestar entre los socios

La entente entre PP y PSOE para sacar adelante el decreto que permitirá compaginar la pensión y el empleo –que puede ser la única victoria que esgrima este miércoles el Gobierno tras el pleno– ha generado, en cambio, malestar entre algunos de los socios de investidura. Mientras Sumar, que mantiene un debate interno, volvió a deslizar este martes que votarán a favor, Podemos y EHBildu se muestran taxativamente en contra de lo que consideran un «retraso de la edad de jubilación encubierto».

Los morados, además, resposabilizan al PSOEpor no haber «sabido convencer» a PNVy Junts para que estos apoyen el tercero de los decretos que este miércoles está en juego, el de la prórroga del gravamen a las energéticas para 2025. Su portavoz parlamentario, Javier Sánchez Sera, advirtió al Gobierno que su partido no negociará los Presupuestos si esta medida decae. Pese a que el escenario no auguraba otro resultado, los de Ione Belarra aseguran sentirse «traicionados» por el PSOE y creen que se «ha roto» la relación de confianza.

EHBildu no va tan lejos y su portavoz OskarMatute no responsabilizó al Gobierno del fracaso de este decreto –«Lo que pactamos estaba recogido en el texto que salió del Consejo de Minsitros», reconoció– pero sí cargó contra PNVy Junts a quienes instó a «cortar su acercamiento a las derechas españolas». «Si en 2020 valía, ¿por qué ahora no?», se preguntaba Matute.

Sumar, en cambio, prefirió poner el foco en el PP y en el decreto ómnibus. Su portavoz, Verónica M. Barbero, cree que si el Congreso deroga este paquete de medidas, los populares «deberán explicárselo a los pensionistas y a las personas vulnerables».