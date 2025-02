Podemos se mantiene en contra de la reforma fiscal y evita respaldar a Ribera Los morados exigen al PSOE que no se retire el impuesto a las energéticas para dar su apoyo a la reforma mientras les culpan de «inacción» en la gestión de la DANA

Miguel Ángel Alfonso Madrid Lunes, 18 de noviembre 2024, 13:36

«Podemos no es socio de Gobierno». El partido que lidera Ione Belarra sigue negándose a respaldar cualquier acuerdo fiscal que no incluya el mantenimiento ... de los impuestos a los beneficios extraordinarios de las energéticas y que el Ejecutivo tiene previsto llevar esta tarde a la Comisión de Hacienda. Su coportavoz Pablo Fernández ha insistido en que si se suprime ese tributo no podrá votar a favor esta tarde en el Congreso la reforma del Ejecutivo que, a su vez, exige Bruselas para desbloquear el siguiente pago de los fondos europeos, unos 7.000 millones de euros.

Fernandez ha reconocido que este fin de semana los socialistas no se han puesto en contancto con ellos y ha lamentado que que, aunque hay medidas fiscales «positivas en el paquete consensuado entre PSOE y Sumar, Podemos «en ningún caso» votará a favor si se suprime el impuesto a las energéticas, pues sería, ha dicho, un «escándalo» y algo «infame». Todo ello después de que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, manifestara su percepción de que Podemos ha retirado su apoyo al Ejecutivo y que, a su juicio, cree que incluso lo dejaría caer. Y también en el marco de la reunión esta tarde de la Comisión de Hacienda del Congreso, donde el Ejecutivo buscará sacar adelante el paquete fiscal pero con posturas discrepantes entre socios parlamentarios de izquierda y derecha. «A nosotros lo que nos gustaría es que efectivamente el Gobierno hiciese medidas de izquierdas (...) cosa que, insisto, durante el año de legislatura que llevamos el Gobierno no ha hecho ninguna medida (...) Más allá de esa consideración del señor Esteban, nosotros tenemos muy claro que en ningún caso vamos a apoyar una ley que pretenda eliminar el impuesto a las energéticas», ha enfatizado. El paquete de impuestos que propone el PSOE, y que suscita divergencias entre los distintos aliados, constituye el preludio de la negociación por los Presupuestos Generales del Estado. La reforma fiscal ha terminado por reventar las costuras del sistema de alianzas en el que Pedro Sánchez apoya su intención de permanecer en la presidencia hasta 2027, a la espera de cómo termine el cónclave de este lunes por la tarde. Reparto de culpas No es el único asunto que divide a Podemos y a los partidos que forman parte del Gobierno. Los morados han evitado cerrar filas con la candidatura de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europa, que el PP busca hacer descarrilar al responsabilizarla de las consecuencias causadas por la trágica DANA que azotó Valencia el 29 de octubre. Podemos culpa al presidente Carlos Mazón de hacer una «gestión negligente» y «homicida», pero también señala al Ejecutivo de Pedro Sänchez, al que acusa de «inacción» por no haber tomado el mando total de la situación.

