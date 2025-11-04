HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 4 de noviembre, en Extremadura?
La líder de Podemos, Ione Belarra. EP

Podemos exige al Gobierno hacer permanente la moratoria antidesahucios que caduca en diciembre

Los morados pedirán incluir también entre los beneficiarios a las personas vulnerables con renta antigua y «que no puedan acceder a una vivienda»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:40

Comenta

Podemos exige al Gobierno prorrogar la moratoria antidesahucios y hacerla permanente. Una medida que se ha venido manteniendo desde que se aplicó en el paquete ... de medidas para combatir las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. En una rueda de prensa en el Congreso, la líder del partido morado, Ione Blerra, ha avanzado que registrarán una proposición no de ley en la Comisión de Vivienda, en la que también pedirán incluir entre los beneficiarios de esta medida a las personas vulnerables con renta antigua y a cualquier persona «que esté en situación de vulnerabilidad y que no pueda acceder a una vivienda».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  3. 3

    Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  4. 4 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  5. 5 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  6. 6 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  7. 7 Abascal arremete contra el PP en Extremadura: «Guardiola quiere pactar con todos menos con Vox»
  8. 8 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  9. 9

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  10. 10 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Podemos exige al Gobierno hacer permanente la moratoria antidesahucios que caduca en diciembre

Podemos exige al Gobierno hacer permanente la moratoria antidesahucios que caduca en diciembre