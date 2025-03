Díaz pide «responsabilidad» a sus diputados tras la exigencia de Podemos de estar en el Gobierno

La investidura de Pedro Sánchez entra este lunes en su semana clave con la sesión ya fijada para este miércoles y jueves. En previsión ... de la inminente reedición del Gobierno de coalición, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha convocado a los 31 diputados de su grupo en el Congreso, que pertenecen a siete partidos políticos diferentes, para marcar las líneas generales de acción en la legislatura. Ha pedido «responsabilidad» ante una tarea que define como «histórica» y establecer una «nueva relación con el PSOE» basada en el «respeto».

Las palabras de la vicepresidenta se producen una hora después de que desde Podemos insistieran en sus demandas de mantener a Irene Montero en el Consejo de Ministros una legislatura más y la petición de alguno de sus cinco diputados en el Congreso pudiera intervenir en el debate de investidura, al contrario de lo que sucedió durante la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, en el que la coalición estuvo representada por la portavoz parlamentaria, Marta Lois, y representantes de los comunes e Izquierda Unida, Aina Vidal y Enrique Santiago, respectivamente.

Díaz, que da por sentada su permanencia al frente del Minsiterio de Trabajo después de anunciar que convocará a los agentes sociales para subir de nuevo el SMI, ha vuelto a insitir en relegar las pugnas internas a un segundo plano para centrarse en la acción de Gobierno. «Más que nunca tenemos que impulsar el acuerdo y el diálogo y la política útil. Os pido que seais responsables, las gente lo está pasando mal y nos debemos a la gente. Lo importante está fuera, no en las cuitas internas, os pido inteligencia, que seamos el espacio que necesitamos ser», ha zanjado.

También ha sido muy crítica, en un velado dardo a Podemos, en recordar los obstáculos que, en su opinión, se encontró en la tarea de armar la coalición de izquierdas para concurrir a las generales del 23-J. «Dejamos atrás el narcisimo de las pequeñas diferencias y construimos un grupo plural. Sin Sumar no se puede hacer nada en esta legislatura y somos decisivos. Hoy Pedro Sánchez no puede ser presidente sin Sumar, por eso hemos cerrado un acuerdo programático ambiciosos. Y lo hemos conseguido porque no hemos escuchado a los agoreros y los pesimistas», ha señalado.

Con Podemos imnerso en su proceso de consulta a las bases sobre el apoyo al candidato socialista, los cinco diputados de la formación que lidera Ione Belarra pueden ser cruciales para reeditar el Gobierno de coalición y, aunque en privado reconocen que no obstaculizarán la votación, exigen al PSOE que «sea responsable» y les permita mantener a Irene Montero dentro del futuro Ejecutivo.

Amnistía

Díaz ha admitido que es consciente que hay gente que no le gusta la amnistía pero reclama que generaciones pasadas ante «momentos dramáticos» tuvieron «altura de miras» para lograr solventar este conflicto.

Luego, ha acusado a la derecha «belicista» no les preocupa la amnistía, como tampoco la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino que lo único que les mueve es no estar en el Gobierno.