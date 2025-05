Podemos añade presión al Gobierno con su consulta para apoyar los Presupuestos

El judicial no es el único frente que cerca al Gobierno en este minuto de la legislatura. La aritmética parlamentaria también se revela tozuda ante ... la intención de Moncloa de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 como vía para aguantar otros «1.109 días» hasta las próximas generales. Ya no es solo la oposición (PP, Vox y UPN) o Junts los que ponen en tela de juicio e intentan explotar la debilidad legislativa del Ejecutivo. Este lunes fue Podemos el que, a modo de órdago, aumento esa presión al anunciar la convocatoria de una consulta a su militancia entre hoy y el domingo para condicionar el apoyo de sus cuatro diputados –cuyos votos son claves para el proyecto– a las Cuentas públicas solo si Pedro Sánchez rompe relaciones con Israel y legisla para bajar los alquileres un 40%, además de otras medidas relacionadas con la vivienda como el desmantelamiento de empresas como Desokupa.

«Creo que en este contexto es lo mínimo que se le puede pedir a este Gobierno para que pueda contar con el apoyo de Podemos», anunciaba este lunes la líder de los morados y antigua ministra de Derechos Sociales de Sánchez, una Ione Belarra cada vez más beligerante con el Gobierno y que compareció en una declaración no prevista tras la reunión de la Ejecutiva de su partido, cuyos miembros la respaldaban al fondo del plano.

Podemos percibe en esta estrategia una forma de reverdecer sus laureles y reivindicarse como «útil» ante un electorado de izquierdas que asiste con pasmo de nuevo al debate –también propuesto este fin de semana por Izquierda Unida– sobre la reunificación de todo espacio político como única herramienta para evitar otro varapalo electoral en unas eventuales elecciones generales.

Por separado o juntos, el partido que fundó Pablo Iglesias en 2014 intenta distinguirse de sus antiguos aliados del 23-J, con los que rompió casi hace un año para irse al Grupo Mixto. En su anuncio, Belarra deslizó críticas nada veladas Sumar, a los que culpa de «no hacer ruido» para evitar que el PSOE «Gobierne en solitario». «Creo que hay millones de personas decentes en España que votan a Podemos, pero también a otras formaciones políticas, que no pueden entender que el Gobierno de España nos esté convirtiendo en cómplices del peor genocidio en un siglo, ni que tampoco haga nada para frenar la crisis de la vivienda», zanjó.

La corrupción es el otro ariete que los de Belarra han tomado en esa pugna por distinguirse entre los cuadros de la izquierda parlamentaria. La semana pasada, la líder morada afeó a Sánchez en sede parlamentaria el 'caso Ábalos', llegando a pedir al PSOE que «devuelva lo robado» si la trama se confirma con sentencia judicial y el presiente, incómodo y a la defensiva en aquella sesión de control al Gobierno, le respondió pidiéndole que no se equivocara «de equipo». «Pero pueden dar por hecho que seguiremos siendo duros con esta cuestión porque parece que en pandemia tanto gente en el PSOE como gente en el PP vio la oportunidad de meter la mano en la caja, y para nosotros es tan grave lo uno como lo otro», explican fuentes cercanas a la dirección de la formación. De hecho, la sensación en la cúpula morada es que no pueden dejar la bandera de la anticorrupción en manos de la derecha.

Las condiciones de Díaz

Sumar, por su parte, reivindica que los Presupuestos deben negociarse, primero, entre los dos socios de Gobierno. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, tomó este lunes también distancia con el PSOE a los que pidió una reforma fiscal «que no sea parcial» a cambio de su apoyo a las Cuentas. La posición que defiende su partido pasa por conseguir más ingresos para elEstado y dar permanencia a los impuestos a la banca y energéticas. «Necesitamos que los que hoy no pagan impuestos paguen impuestos. Por tanto, a día de hoy estamos lejos y, si soy clara, no se va a contar con los 27 votos de Sumar con una propuesta en materia tributaria que sea regresiva», admitió.

Preguntada por la reunificación de la izquierda, la secretaria de comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, apostó por «centrarse primero» en a acción del Gobierno antes que «hablar de futuribles electorales».