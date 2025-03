Podemos y Bildu no se oponen a la cuestión de confianza pero no contemplan apoyarla

Podemos y EH Bildu se muestran favorables a debatir la proposición no de ley (PNL) que Junts registró la semana pasada para instar a Pedro ... Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. La calificación de la propuesta, que de aprobarse en el pleno no sería de obligado cumplimiento para el Gobierno, ha sido aplazada por la Mesa del Congreso por las dudas jurídicas que rodean a la iniciativa -solo el presidente puede presentar este iniciativa-. Sin embargo, morados y abertzales, llegado el caso, han declinado apoyarla en el pleno.

En Podemos sitúan directamente la iniciativa de los de Carlos Puigdemont en una estrategia para presionar al Gobierno con los Presupuestos Generales y rechazan estar en esa línea.

En concreto, el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, durante una rueda de prensa en el Congreso, ha incidido en que una proposición de ley no tiene «ningún efecto vinculante» y por ende desde su formación «no ven problemas» para que la Mesa del Congreso la califique. «La confianza o no de este Gobierno no se juega en una PNL, la verdadera cuestión de confianza que tiene el Gobierno es el cumplimiento de los acuerdos y la aprobación de una verdadera agenda social, y eso es justamente lo que el Gobierno no está haciendo», ha defendido.

También Bildu «respeta la estrategia» de Junts, según ha dicho su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua, y de hecho, les parece «bien» que la formulen y no se oponen a su debate. Pero, en cualquier caso, según ha dicho, su formación no apuesta por una cuestión de confianza.