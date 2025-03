Cómo perdió el Gobierno su segunda votación en apenas una semana de curso parlamentario

A tres minutos de la votación, otro volantazo de Junts propició el martes un nuevo zarpazo parlamentario al Gobierno -al tumbar la proposición de ley ... para acotar los alquileres temporales impulsada por Sumar- ante la mirada atónica del presidente del Gobierno. Tras la anunciada abstención de los posconvergentes, el sí de Pedro Sánchez -que llegó al pleno cuando concluía el debate de la primera moción- era tan imprescindible para sacar adelante la toma en consideración como el del exministro socialista José Luis Ábalos, hoy en el Grupo Mixto y que la semana pasada se desmarcó del PSOE en varias votaciones. Mas aún después de que la marcha de los de Carles Puigdemont la semana pasada contribuyese a infligir al Gobierno la primera derrota del curso político.

Ya desde primera hora Jordi Turull, secretario general de la formación independentista, se encargó de adelantar sus intenciones, secundadas después por la portavoz en la Cámara baja, Míriam Nogueras, que confirmó la abstención. Nogueras escenificó en el patio del Congreso sus peros a la iniciativa argumentando que invadía competencias autonómicas y, singularmente, que no se sometió a negociación y el Ejecutivo se la presentó en julio. «Como un plato de lentejas: o las tomas o las dejas», ilustró ante los periodistas.

Pese a la incertidumbre por la volatilidad de Junts, la iniciativa estaba a priori salvada por el sí del PNV y Coalición Canaria siempre y cuando Ábalos también la respaldase. Pero con las sirenas del hemiciclo llamando a los diputados a sus escaños para emitir el voto, sonó el teléfono del portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, y cundió el desconcierto. 'In extremis', Junts volvió a demostrar su fuerza alineándose con PP y Vox y dio un portazo a la norma. Un giro de guion que Nogueras justificó . «Hemos cambiado el sentido del voto, pero no es un cambio de opinión», sorteó en declaraciones a RAC1.

Vaticinio

Si bien el primer damnificado de esta decisión es Sumar -Errejón dejó traslucir su malestar dentro del hemiciclo y en los pasillos-, la realidad es que el último puñetazo en la mesa de Junts manda un claro mensaje al Gobierno en los prolegómenos de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Con esta derrota política el PSOE acumula ya 35 votaciones parlamentarias perdidas en el año escaso que va de legislatura.

«Ustedes no pueden querer nuestro apoyo a cambio de nada. Si no cumplen, no tendrán nuestros siete votos. O cumplen o tendrán más derrotas parlamentaria», incidió en la sesión de que el diputado juntero Josep Maria Cruset.