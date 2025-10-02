HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido en Olivenza un pacense como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
Pedro Sánchez y Begoña Gómez Efe

Peinado ve «fudamental» el parentesco con Sánchez en los delitos que imputa a su mujer

El juez aprieta y busca sentar ante otro jurado popular a Begoña Gómez por cuatro delitos más

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:45

Comenta

Nuevo golpe de efecto del juez Juan Carlos Peinado. A menos de un año para jubilarse de manera forzosa, el instructor propuso ayer que sean ... juzgados por el procedimiento del jurado Begoña Gómez, su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo laboral. Se trata de los otros cuatro ilícitos por los que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 41 de Madrid mantenía imputada a la mujer de Pedro Sánchez, además del de malversación por el que ya anunció la pasada semana que también pretende que sea enjuiciada ante un tribunal popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  2. 2 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  3. 3 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  4. 4

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  5. 5

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  6. 6 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  7. 7

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  8. 8 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  9. 9 La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude
  10. 10

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Peinado ve «fudamental» el parentesco con Sánchez en los delitos que imputa a su mujer

Peinado ve «fudamental» el parentesco con Sánchez en los delitos que imputa a su mujer