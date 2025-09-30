HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Begoña Gómez y Cristina Álvarez en el Congreso en la sesión de investidura de noviembre de 2023 Eduardo Parra/EP

La Fiscalía reajusta su alegato a favor de Begoña: sí que hubo 'mails' pero no «perjuicio»

El mismo fiscal que hablaba de «colaboraciones puntuales», tras analizar los 121 correos de la Complutense, ha acabado reconociendo tres años de «actividad adicional» de la asesora de Moncloa

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:22

La Fiscalía Provincial de Madrid ha reajustado en los últimos días a contrarreloj su relato exculpatorio a favor de Begoña Gómez ante las acusaciones del ... juez Juan Carlos Peinado de malversación con las que pretende llevar a la mujer de Pedro Sánchez al banquillo ante un jurado popular. La sorpresiva irrupción de los 121 mails aportados la pasada semana a la causa por el vicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio, en los que se certifica -según la Guardia Civil- que la asistente de Moncloa Cristina Álvarez gestionó durante tres años de forma ininterrumpida la cátedra extraordinaria de Gómez (desde minucias a la relación clave con una quincena de patrocinadores) ha obligado a un reposicionamiento exprés del Ministerio Público en el nuevo tablero de este mediático caso.

