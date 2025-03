Pedro Sánchez evita dar su respaldo a Espadas y dispara la incertidumbre en el PSOE de Andalucía

Los socialistas andaluces salen del 41º Congreso Federal del PSOE con más incertidumbres que con las que entraron y sin la menor certeza acerca de ... cómo encararán las elecciones autonómicas previstas para la primavera de 2026. Lo que sí saben es cuándo y dónde dirimirán quien liderará el partido durante los próximos cuatro años. El congreso regional se celebrará en Armilla (Granada) el 22 y el 23 de febrero, el fin de semana previo al Día de Andalucía.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, lo comunicó nada más finalizar el congreso federal, que terminó sin que recibiera la más mínima señal de que Pedro Sánchez confía en su liderazgo para recuperar el antiguo granero de votos socialistas.

Con crecientes voces criticas sobre el liderazgo de Espadas en el seno del PSOE de Andalucía, un congreso federal que se celebraba en Sevilla y con Espadas como presidente constituía la ocasión inmejorable para que Sánchez mostrara su respaldo al máximo dirigente andaluz, pero no ocurrió nada de eso. En la intervención con la que concluyó el encuentro, Sánchez se refirió en numerosas ocasiones al objetivo de volver a ganar unas elecciones en Andalucía, pero en ningún momento mencionó a Espadas, que lo observaba a corta distancia con un indisimulable gesto de seriedad. Poco después, el secretario general andaluz justificaría al presidente del Gobierno: «El secretario general de los socialistas de España no va por ahí señalando candidatos en primarias, no es su función».

Última palabra

Espadas circunscribió al ámbito de decisión de los socialistas andaluces le elección del liderazgo del nuevo ciclo político. Sin embargo, fuera de micrófono los dirigentes del PSOE reconocen que la última palabra será de Pedro Sánchez, quien no se desentenderá de la situación de la mayor federación socialista de España, la que cuenta con más militantes y la que opera en la comunidad que más diputados aporta en unas elecciones generales. El futuro político de Sánchez también depende en gran medida de lo que sucede en Andalucía.

Por ese motivo, se esperaba que durante el desarrollo de un congreso en el que por horas surgían posicionamientos que ponían en duda el respaldo en las provincias a la continuidad de Espadas, Sánchez emitiera alguna señal y el gran interrogante era si haría alguna mención durante su intervención de cierre. Sin embargo no lo hizo, lo que numerosas voces críticas interpretan como algo cercano a decantarse por el cambio.

El secretario general y presidente del Gobierno inició su intervención agradeciendo la hospitalidad de los socialistas de Andalucía, comunidad que, dijo, «volverá a ser socialista», aunque sin mencionar a Espadas. Posteriormente, aludió a su objetivo de culminar «una década de avances sociales que necesita nuestro país, también aquí en Andalucía», momento en el que volvió a evitar cualquier guiño al secretario general andaluz. Más tarde se refirió al PSOE como «un partido de ganadores» que tiene como única prioridad, volver a ganar las elecciones generales, autonómicas y municipales. «Queremos avances rápidos, en la ciudad de Sevilla, en Andalucía en todos los territorios de nuestro país», señaló omitiendo otra vez cualquier mención a Espadas.

Silencio

El paisaje del PSOE de Andalucía es hoy el de una formación en la que los posicionamientos claramente a favor y en contra de la continuidad de Espadas son minoritarios frente a los de quienes públicamente guardan silencio y en privado reconocen que sólo tomarán partido si surge un candidato que mejore al actual. La falta de una cabeza visible es por el momento la mayor debilidad de los críticos, aunque se da por hecho que cuando llegue el momento de las primarias habrá un proyecto de oposición al secretario general. La duda es saber si tendrá posibilidades de ganar.

Javier Fernández, el secretario general del PSOE de Sevilla -agrupación de procedencia de Espadas y la más numerosa de Andalucía-, se limitó a decir el pasado sábado que el secretario general es «a día de hoy es el único candidato», aunque 24 horas después corrigió su posición para asegurar que cuenta con su «compromiso personal y político».

El de Jaén, otra organización con gran peso regional, Francisco Reyes, también omitió dar su respaldo al secretario general, aunque sin alinearse con los críticos, mientras que otros secretarios generales de las provincias expresan sus dudas en privado mientras guardan silencio en público.

El PSOE de Andalucía ha entrado en ebullición y lo más probable es que la temperatura aumente a medida que avance el calendario: 10 de diciembre, ejecutiva regional y 20 de diciembre, Comité Director al que Espadas llevará su propuesta de celebrar el congreso el 22 y 23 de febrero.