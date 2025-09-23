HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
Josep Rull (centro), president del Parlament EFE

El Parlament, sin el voto a favor de Junts, «condena el genocidio» de Israel en Gaza

Los de Puigdemont evitan el apoyo a una iniciativa de la izquierda en favor de Palestina

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:22

El Parlament catalán ha aprobado este martes una declaración institucional que «rechaza y condena los actos de genocidio» de Israel contra el pueblo palestino en ... Gaza. La resolución, impulsada por los grupos de la izquierda, ha salido adelante con los votos a favor del PSC, Esquerra, los comunes y la CUP. Los grupos de la derecha, PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra, mientras que Junts se ha abstenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  3. 3 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  4. 4 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  5. 5

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  6. 6 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  7. 7 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones
  8. 8 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  9. 9 Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza
  10. 10 Varios jóvenes moralos, investigados por la reyerta mortal de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Parlament, sin el voto a favor de Junts, «condena el genocidio» de Israel en Gaza

El Parlament, sin el voto a favor de Junts, «condena el genocidio» de Israel en Gaza