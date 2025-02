Fuera del paraguas de la alianza por su ubicación geográfica

Cuando la OTAN nació en 1949, el objetivo principal era defender a sus miembros de un eventual ataque de la Unión Soviética. Por ello, el ... paraguas de la organización solo amparaba a los territorios de sus aliados que estuvieran situados al norte del Trópico de Cáncer y en el océano Atlántico, las zonas en disputa directa con Moscú. Cuando España ingresó en la Alianza Atlántica, en 1986, esto no se había modificado aún –como sucede todavía en la actualidad– y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se quedaron fuera de los tratados euroatlánticos.

Esto significa que España no puede invocar el Artículo 5 del Tratado de la OTAN y pedir a los aliados que acudan en su defensa en caso de ataque, dado que se encuentran en el continente africano.Esto no ocurre en el caso de otra área no peninsular como las islas Canarias, que sí están amparadas al tratarse de territorios insulares al norte del Trópico de Cáncer; o las Baleares, que se consideran territorio europeo.

La cláusula ha supuesto un problema añadido estratégico para España en su defensa de la soberanía de Ceuta y Melilla. De hecho, Marruecos sigue sin reconocer la soberanía española y aún se espera que esta sea la contrapartida por parte de Rabat al giro histórico de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental.

Pero dos ciudades autónomas no son los únicos territorios aliados que formalmente están fuera del tejado de la OTAN. Ahora, Estados Unidos tampoco podría apelar teóricamente a la solidaridad de sus aliados en caso de que se volviera a producir un ataque sobre Pearl Harbor, en Hawai, como el cometido por Japón en diciembre de 1941, ya que el archipiélago se encuentra en el Pacífico.

Un factor que pudo influir, precisamente, en que se creara el límite geográfico en el Atlántico Norte es que Hawai aún no era en 1949 uno de los estados que integran Estados Unidos. Como tampoco lo era Alaska, si bien este territorio pasó a quedar protegido en virtud, en este caso, del Artículo 6 una vez se incorporó en 1959. También están fuera las islas Malvinas, cuya soberanía se disputa Reino Unido con Argentina. Este fue el motivo por el que el Gobierno británico no pidió el apoyo del resto de aliados en la guerra de 1982.