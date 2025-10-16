HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Óscar Puente, ministro de Transportes. EFE

Óscar Puente se suma a los ministros que consideran a Venezuela una dictadura

El titular de Transportes respalda frente al silencio de Sánchez la concesión del Premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:42

Comenta

Óscar Puente rompió este jueves una lanza a favor de la oposición venezolana al definir como «una dictadura» el régimen chavista de Nicolás Madura. El ... ministro de Transporte fue más allá y valoró de forma positiva la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, una de los dirigentes políticos que tomó la palabra en el acto internacional organizado por Vox el pasado septiembre como muestra de la comunión entre las fuerzas de extrema derecha a uno y otro lado del Atlántico.

