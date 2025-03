Óscar Puente asegura no conocer a Aldama y acota el 'caso Koldo' a la etapa de Ábalos

Ander Azpiroz Madrid Jueves, 28 de noviembre 2024, 19:09 | Actualizado 19:53h. Comenta Compartir

Comparecencia plácida del ministro Óscar Puente en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo'. El titular de Transportes apenas ha sufrido unos ... minutos de acoso ante el portavoz del PP, Francisco Bernabé, quien durante su turno de preguntas dio por ciertas todas y cada una de las acusaciones contra el PSOE vertidas por Víctor de Aldama la semana pasada. Puente inició su intervención negando de forma tajante conocer al cerebro de la trama corrupta. «No me he reunido jamás con ese señor, no le conozco, no me he cruzado con él, al menos que yo tenga memoria. Y, que me conste a mí, no ha pisado por el Ministerio desde que yo soy ministro», dijo. Sí reconoció haber coincidido en una o dos ocasiones con Koldo durante su etapa como alcalde de Valladolid.

El responsable de Transportes acotó las supuestas irregularidades que se investigan a la etapa de José Luis Ábalos y recordó que fue él quien ordenó una auditoría interna que se saldó con el cese de dos altos cargos del ministerio. Añadió que cuando estalló el 'caso Koldo' se puso «una alfombra roja» a la UCO para que investigue los posibles delitos que se puedan haber cometido. «Otros en cambio rompen discos duros», respondió irónicamente en una ocasión al senador popular en alusión al 'caso Bárcenas'. Cuestionado sobre las supuestas parejas sentimentales de Ábalos que fueron empleadas por el Ministerio, Puente rechazó comentar la vida personal de otras personas, aunque sí señaló que los contratos fueron legales. Si reconoció haberse informado sobre la incorporación de una de ellas, Jessica, que cumplió todos los requisitos. Delcy o Air Europa Las preguntas de los portavoces parlamentarios giraron en muchos momentos hacía asuntos fuera del objeto de la comisión como el 'caso Delcy' o el rescate de Air Europa. Ambas recibieron la misma respuesta de Puente: «Yo era alcalde de Valladolid cuando sucedieron esos hechos». Para el Partido Popular, el ministro perdió ayer «una oportunidad de oro para demostrar que no forma parte de la camarilla de corrupción que rodea a Pedro Sánchez».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión