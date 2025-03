Víctor Torres niega las mordidas de Aldama: «Si alguien es capaz de demostrarlo, yo lo dejo»

«Rotundamente, no». Ángel Víctor Torres negó este jueves de manera categórica en el Senado haber pedido mordidas a Víctor de Aldama por su supuesta intermediación ... en el contrato millonario de mascarillas en 2020 por parte del Gobierno de Canarias que entonces presidía. El hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática durante su comparecencia en la comisión del investigación sobre la 'trama Ábalos-Koldo' insistió en que «De Aldama no aportó ninguna prueba» y en que «Koldo García ha negado que le pidiera esa cantidad». «Es una grave acusación sin ningún tipo de pruebas», abundó. «No encontrará jamás ningún mensaje o llamada en la que Ángel Víctor Torres haya pedido a nadie conseguir que se le pague una comisión por un trabajo determinado», reiteró en su interrogatorio en la cámara alta.

El jueves de la pasada semana, ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, De Aldama afirmó que Ángel Víctor Torres le reclamó, a través de Koldo García, una mordida por «el tema de mascarillas y por el contrato de Canarias». Según la confesión del conseguidor, sin embargo él se «negó» a darle dinero. «Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado», afirmó el imputado, quien reconoció que esa adjudicación «dependía de lo que él (Torres) llamaba y de las gestiones que él hacía». «Yo ahí me niego y le digo que no», insistió el empresario, quien explicó ante el magistrado que el entonces presidente autonómico le hizo llegar el mensaje de que «vamos a tener problemas» por no pagar la mordida. «Evidentemente luego empezamos a tener problemas diciendo que si las mascarillas eran falsas», relató Víctor de De Aldama.

«Si cualquiera es capaz de demostrar que yo he pedido un solo euro en mi función pública, yo lo dejo», prometió de manera solemne Ángel Víctor Torres. «Me levantaría de la mesa y me iría de la función pública», apostilló, al tiempo que recordó que hace una semana que el empresario lanzó sus acusaciones y que a día de hoy todavía no lo ha probado. «Todo aquel que se haya lucrado, o que lo haya encubierto, que lo pague con todo el peso de la ley, pero no van a demostrar nunca que en mi labor pública supiera de ilícitos porque los hubiera denunciado», zanjó.

«Yo no tenía ningún trato con Aldama, ninguna relación», abundó el expresidente insular. Torres solo reconoció haber tenido contactos con Koldo García pero siempre como «miembro de la estructura del ministerio» y siempre «en defensa del interés general» para tratar con Transportes por temas como la gestión de la llegada de inmigrantes.

«Muchísimo más barato»

El expresidente, además, defendió el contrato millonario con Soluciones de Gestión, la empresa de De Aldama, por el que el comisionista de llevó más de 12 millones de euros, vendiendo cada tapabocas a 2,5 euros. «Las compramos muchísimo más barato que otras comunidades, como la de Madrid», argumentó, mientras recordó la escasez de material sanitario en ese momento de la pandemia (abril de 2020).

«¿Dimitir por conseguir material?, no. ¿Por haber sido Canarias la comunidad que tuvo menor incidencia por habitantes?», se respondió a sí mismo el ministro de Política Territorial, quien negó en varias ocasiones que el intermediaria o recomendara adjudicar a la empresa de Víctor de Aldama, sino que fue una decisión de los técnicos. «Jamás ordene que se contratara o no se contratara con empresa alguna», señaló de manera tajante.

«Estoy orgulloso de la labor que hicimos», dijo mientras sacó pecho de que, según su interpretación, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «no han señalado a nadie del Gobierno canario». Sin embargo, en esos informes se plasman, entre otros, los mensajes que Koldo García enviaba a Torres. «Aprieta con los PCR que lo consigues seguro. Queda nada para que los pongan», le escribió el 21 de agosto de 2021 el asesor de Ábalos a sueldo de De Aldama. Según el ministro, en realidad a Koldo García no le movía la posibilidad de obtener otro contrato millonario, sino la preocupación porque Canarias no tuviera pruebas de antígenos ante la avalancha de turistas que se esperaba.