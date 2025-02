Los nuevos mensajes del 'caso Ábalos' apuntan a que Maduro conoció el 'Delcygate'

Los nuevos mensajes encriptados incorporados al sumario del 'caso Koldo' sitúan al mismísimo presidente de Venezuela Nicolás Maduro al tanto del 'Delcygate'. Un caso que tuvo su punto álgido la noche del 20 de enero de 2020 en el Aeropuerto de Barajas, con el aterrizaje ... de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en territorio europeo (espacio Schengen) a pesar de la prohibición expresa de la Unión Europea por las sanciones impuestas al régimen chavista. Un asunto archivado por la Audiencia de Madrid y el Tribunal Supremo porque no vieron prevaricación administrativa.

Pero ¿qué pretendía Delcy Rodríguez con su visita a Madrid? La pregunta sigue sin respuesta casi cinco años después, pero una conversación intervenida en su teléfono entre el presunto cerebro de la trama, Víctor de Aldama, y la número dos del régimen de Caracas apunta a que Maduro estaba al tanto de todo y que debió alegrarse del desenlace de este rocambolesco episodio.

Esa conversación tuvo lugar el 26 de enero de 2020, seis días después del aterrizaje en Barajas y estuvo centrada en la intervención de José Luis Ábalos en el programa El Objetivo de La Sexta. Delcy Rodríguez, que según el sumario desde el inicio se mostró muy preocupada por la posición en que había quedado el exministro tras la visita frustrada y por sus diferentes versiones, se mensajeó con De Aldama para preguntarle cómo veía en el plató las explicaciones del entonces ministro y secretario de Organización del PSOE.

«Tranquila, todo va a salir bien. Él ya en este punto no tiene marcha atrás, lo único que me ha dicho es que, por favor, lo cuidemos. Le he dicho que eso ya está», le respondió a Rodríguez el empresario español, sin especificar qué tipos de «cuidados» había reclamado Ábalos y al Gobierno de Venezuela a cambio de su participación directa en el paso del vuelo de la mandataria venezolana por Madrid-Barajas.

Tras el final de la entrevista, De Aldama se mostró eufórico en un nuevo mensaje a Rodríguez: «Toma ya. Acaba de decir que hay que empezar con el diálogo en Venezuela. Con dos huevos. Te dije ya no hay vuelta atrás». Ésta se mostró sorprendida y respondió solo con un: «Dios». Y, luego de comentar algún detalle más de la entrevista, el presunto cerebro de la trama mandó el mensaje que revela que Maduro estaba al tanto de todo lo que ocurrió en esos días : «Dile al 1 que ha conseguido lo que quería en tiempo récord y que es gracias a ti, porque yo se lo voy a decir». Rodríguez respondió con un «Jajajajaja».

Información sobre Leopoldo López

El intenso intercambio de mensajes a través de Threema (plataforma de alta seguridad), al que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han tenido acceso al incautarse del móvil de De Aldama, revelan también que –siempre según el empresario- Ábalos habría ejercido como una suerte de informador del régimen bolivariano, revelando que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estaba espiando a la oposición venezolana exiliada en España.

En noviembre de 2020, casi un año después del 'Delcygate', la relación entre Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez seguía viento en popa y los mensajes se multiplicaron después de que el 25 de octubre de ese año el opositor Leopoldo López llegara a Madrid huyendo del régimen de Maduro. La vicepresidenta venezolana trató de presionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de De Aldama, con mensajes -el 6 de noviembre de ese año- como que el Gobierno español no debía «apoyar en nada al psicópata». «Ok así lo traslado, igualmente desayuno ahora con el jefe (Ábalos) y le digo y vamos hablando, gracias por todo y besos», le respondió el empresario.

Por la tarde de ese mismo día, De Aldama tranquilizó a Rodríguez. «Le tiene en vigilancia el CNI, me dice, pero que cualquier cosa que creas necesaria lo hablamos, y agradecido, que ya sabía él que este era una patata caliente aquí». «Vale Vic», le respondió la vicepresidenta bolivariana usando un diminutivo cariñoso de Víctor.

Los mensajes de la número dos del Ejecutivo de Caracas a De Aldama para azuzar al Gobierno español contra Leopoldo López en esa época fueron continuos, según se recoge en los anexos recién incorporados al sumario de la Audiencia Nacional. Rodríguez llamaba al opositor «terrorista», al tiempo que deseaba que ese «terrorista que hoy abrigan» no acabara «conspirando para derrocarlos o planificando un magnicidio».