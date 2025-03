Ester Muñoz (León, 1985) esgrime que el PP es «un equipo que utiliza distintos perfiles» cuando se le pregunta por su emergente protagonismo en el ... partido. Ella fue quien dio réplica a la hoy comisaria europea Teresa Ribera cuando ésta compareció ante el Congreso el 20 de noviembre para dar cuenta de su gestión de la DANA. Muñoz justifica su papel por el reto que asumió en una oleada de incendios en su tierra y se explaya al detallar las horas más críticas de la catástrofe valenciana. Responde rápido, mucho. Sobre Carlos Mazón. Sobre Pedro Sánchez. Sobre Óscar López, al que no le augura éxito alguno en las urnas contra Isabel Díaz Ayuso.

-¿Es Mazón un presidente en la unidad de vigilancia política intensiva?

-Los valencianos se merecen que nos preocupemos de lo importante, que es, en la medida de lo posible, devolverles la normalidad. Y hay mucha gente para la que no va a volver. Mazón fue el primero en ofrecer explicaciones y ha pedido disculpas por los errores que se pudieran cometer. Yo lo veo trabajando incansablemente en todos los municipios devastados. En cambio, la soberbia del Gobierno no tiene límites. Al presidente Mazón hay que darle tiempo y confianza. Tenemos que dejar trabajar al nuevo equipo que ha configurado y seguir exigiendo al Gobierno de España que llegue donde tiene que llegar. Porque lo he visto en una actitud pasiva, no responsabilizándose y mirando desde una atalaya moral dónde podía haber errores para decir 'te machaco políticamente porque te has equivocado'. Es muy lamentable.

-¿Y qué confianza pueden tener los valencianos en la reconstrucción cuando este es el clima entre las administraciones concernidas?

-Me pongo en la piel de una persona que lo ha perdido todo, que se ha sentido abandonada, y entiendo que nos va a costar mucho tiempo recuperar esa confianza. Lo haremos con trabajo y dando ejemplo.

-Un año después, ¿dónde está la legislatura? ¿Más cerca de que el presidente Sánchez la agote o al borde del colapso?

-La legislatura nació muerta. Lo que hubo fue una mayoría en favor de la amnistía a cambio de una investidura. Punto. Y va a ser una legislatura perdida, dure lo que dure. Por lo que le pedimos a Sánchez, que está acorralado por la corrupción y que no cuenta con una mayoría parlamentaria que le permita ejercer el poder para mejorar la vida de los ciudadanos, que convoque elecciones. Nunca hemos tenido un presidente con su familia imputada, con ministros que han tejido una red de corrupción y con ataques a los jueces.

-¿De verdad creen que el ambiente puede llegar a ser tan irrespirable en torno a él como para que se lo parezca también a sus socios?

-(Pausa) Sería lo lógico para cualquiera con valores éticos y morales no poder mirar a otro lado. No sé cuánto más piensan que le pueden sacar a Sánchez, que probablemente sea el motivo por el que se tapan la nariz. Y sí creo que ser cooperador necesario de la corrupción de otros conlleva un coste electoral. Pero son esos partidos los que deben decidir si están dispuestos a asumirlo.

-¿El mayor riesgo para su partido es la ansiedad?

-Yo no veo ansiedad ni en el presidente Feijóo ni en el equipo de dirección. Lo que sentimos es rabia porque no se están resolviendo los problemas de la gente. Este Gobierno está permanentemente en un circo de cinco pistas y así es muy difícil gestionar un país.

-Otorgar plena credibilidad a las acusaciones de Víctor de Aldama, a la espera de que presente las pruebas prometidas, ¿no es una imprudencia?

-Hay dos planos distintos: el político, en el que entra lo ético y lo moral, y el judicial. Que el exministro Ábalos esté imputado ya debiera haber implicado la dimisión del presidente. Y yo no sé si hay delito o no en el caso de Begoña Gómez, pero no es ético ni moral que una persona a sueldo de todos haya escrito emails a empresas con el logo de Moncloa pidiendo dinero para los negocios de la mujer del presidente.

-En su cálculo de posibilidades, ¿entra que Sánchez acabe imputado por algo?

-Bueno, creo que el Gobierno ya trabaja en esa posibilidad, porque no me parece una casualidad que ministros estén hablando de una conjura conspiranoica en la que jueces, periodistas o la oposición trabajamos para atacar a Sánchez porque es de izquierdas. Se están poniendo la venda antes de la herida, atacando a todos aquellos que investigan o controlan la labor y la corrupción del Gobierno. Yo no soy adivina, y como vengo del mundo del Derecho, me gusta dejar trabajar a los jueces. Pero es evidente que el nexo de unión de todo lo que estamos conociendo es Sánchez. Y no es un juez, son 29 los que están instruyendo o avalando causas que le afectan. Dudo que todos sean fachas y quieran acabar con él.

«En poder de la Fiscalía»

-Vayamos a Madrid. ¿Se equivoca Ayuso al colocar su papel institucional en apoyo a su pareja y más estando acusado de fraude fiscal?

-La presidenta de la Comunidad de Madrid ejerció un liderazgo ejemplar cuando se dieron a conocer las primeras informaciones y ese mismo día salió a dar una rueda de prensa. Hoy seguimos esperando a que Sánchez explique lo que pasa en su entorno familiar. Es una gran diferencia.

-¿Están convencidos de que la filtración de datos reservados sobre Alberto González Amador partió del fiscal general, que llegó a Moncloa y que eso es lo que lleva a dimitir a Juan Lobato?

-Yo le voy a hablar de los hechos irrebatibles. Esos datos obraban en poder de la Fiscalía, nadie más los tenía. Lobato se va a un notario y acredita que el correo se lo manda la jefa de Gabinete de Óscar López. Es decir, ¿por qué un miembro del Gobierno tiene un documento sobre un particular que solo puede estar en manos de la Fiscalía? Por eso está imputado el fiscal general. Y hay un dolo evidente en la revelación de secretos cuando se usa para atacar a un oponente político.

-¿Es Óscar López rival electoral para Ayuso?

-No. En cualquier caso, me parece una irresponsabilidad que no dimita renunciando a usar el ministerio para hacerle oposición a ella. Es la misma táctica que la de Ribera. Ya conocemos a Oscar López en Castilla y León porque perdió las elecciones estrepitosamente contra Juan Vicente Herrera. Las va a perder contra Ayuso. Y a lo mejor luego le ponen de candidato en Galicia.

-Que Vox amenace los Presupuestos autonómicos, ¿es un peligro o una ventaja para el PP?

-A nosotros no nos marca la agenda nadie. Quien tiene que dar las explicaciones es Vox. Porque si alguien va a cambiar este Gobierno, va a ser el presidente Feijóo.