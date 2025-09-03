Medias sonrisas forzadas y caras de circunstancias: el tenso encuentro entre el Rey y el fiscal general

Medias sonrisas forzadas, caras de circunstancias... incluso muecas de nerviosismo. Tenso encuentro entre el Rey y Álvaro García Ortiz en el Palacio de la Zarzuela ... este miércoles en el que el máximo responsable del Ministerio Público entregó a Felipe VI la memoria de la Fiscalía General con los datos de la criminalidad durante el último año.

El acto, otrora meramente protocolario, en esta ocasión se convirtió en fiel muestra de la enrarecida atmósfera previa a la apertura del año judicial que se celebrará el próximo viernes en el Supremo. Un evento, en el que volverán a coincidir el jefe del Estado y el máximo responsable del Ministerio Público, que contará, por primera vez, con la presencia de un fiscal general procesado (y a un paso del banquillo de los acusados de ese mismo alto tribunal donde se celebrará el pomposo acto), encausado por revelación de secretos por haber supuestamente maniobrado para filtrar datos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general llega, no obstante, a la cita del viernes, en la que pronunciará un discurso, respaldado una vez más por el Ejecutivo, después de que este mismo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiera su inocencia. En una entrevista en 'TVE', hizo referencia al voto particular contra el procesamiento de García Ortiz, recalcando que «no se puede abrir un juicio a una persona sin ninguna prueba». Sánchez insistió en que la «supuesta filtración» por la que se juzga a García Ortiz «no se ha podido probar» y que se trata de un «un caso de corrupción» que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su pareja.

Además, el presidente del Gobierno sostuvo que hay jueces «haciendo política», aunque son una minoría, lo que ha generado malestar entre los magistrados que consideran que con sus palabras el jefe del Ejecutivo les está faltando el respeto.