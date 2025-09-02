PP y Vox deploran el autoritarismo de Sánchez al atacar a los jueces
El presidente del Gobierno considera que «existe una minoría de jueces que hace política»
Ander Azpiroz
Madrid
Martes, 2 de septiembre 2025, 13:16
Las declaraciones de Pedro Sánchez en TVE en las que afirmó que «hay una minoría de jueces haciendo política» han desencadenado una catarata de ... críticas en las filas de la derecha. El presidente del Gobierno, que realizó estas declaraciones en relación a los procesos abiertos contra su esposa, su hermano o el fiscal general del Estado, ha sido tachado de «autoritarismo» tanto por PP como por Vox, quienes consideran que los ataques al poder judicial no tienen cabida dentro de la separación de poderes.
El secretario general de los populares, Miguel Tellado, consideró que las palabras del jefe del Ejecutivo son impropias de una democracia moderna. «Yo no he visto nunca al primer ministro de ningún país mantener las actitudes y los comportamientos y los discursos que lamentablemente mantiene Pedro Sánchez», censuró el número dos del PP, quien exigió la dimisión inmediata del presidente del Gobierno.
Igual de contundentes fueron las valoraciones de Vox. Los de Santiago Abascal hicieron bandera de la independencia judicial y por boca de su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, alabaron a los jueces que realizan su trabajo de forma independientes y rigurosa pese a las presiones a las que les someten algunos de sus superiores que fueron precisamente designados para el cargo por PSOE y PP. «El poder judicial es el último dique frente al autoritarismo de Sánchez», sentenció Millán.
Apoyo de los socios
El líder socialista sí recibió el apoyo de sus socios parlamentarios que en muchos casos han denunciado durante años ser víctimas del 'lawfare'. Para Sumar, «guste o no», hay jueces que intervienen en política como también hay fuerzas políticas que instrumentalizan la justicia en su propio beneficio. También reconoció la parcialidad de algunos magistrados Gabriel Rufián. Eso sí, el portavoz de Esquerra en el Congreso recordó que el PSOE lleva décadas participando en el sistema de elección de los magistrados por los dos principales partidos políticos. El líder socialista sí recibió el apoyo de sus socios parlamentarios que en muchos casos han denunciado durante años ser víctimas del 'lawfare'. Para Sumar, «guste o no», hay jueces que intervienen en política como también hay fuerzas políticas que instrumentalizan la justicia en su propio beneficio.
Según Rufián, «los socialistas son cómplices necesarios de un monstruo que ahora les devora«.
La asociación Francisco de Vitoria exige respeto al jefe del Ejecutivo
La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces, cree que las declaraciones de Pedro Sánchez atacando al colectivo muestran que el líder del PSOE «desconoce el respeto al Poder Judicial y los principios básicos de un Estado de Derecho». También se censuraron las palabras del jefe del Ejecutivo desde la asociación Francisco de Vitoria exige a Sánchez respeto a la labor de los magistrados y defendió que su trabajo se fundamenta en la aplicación de la ley y la profesionalidad. «Si alguien cree que un juez actúa mal, hay cauces legales», destacó la asociación que consideró «inaceptables las críticas genéricas a la judicatura». Las declaraciones de Sanchez, agregó, generan desconfianza social y dañan la democracia, más aún cuando provienen de un presidente del Gobierno.
