Marruecos 'rectifica' y reconoce que sí tiene «frontera terrestre» con España

Marruecos sostuvo ante la ONU que «Melilla es un presidio ocupado» y, no solo eso, que no tenía «fronteras terrestres» con España, lo que venía a constatar, una vez más desde hace más de un siglo, que el reino alauí no reconocía la soberanía española de esta ciudad autónoma y de la de Ceuta. «El Reino de Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España y Melilla sigue siendo un presidio ocupado y por este motivo, no se puede hablar de fronteras, sino de simples puntos de paso», resumen las autoridades del país vecino en su alegato ante la ONU.

Sin embargo, y ante el calado que habían cogido esas palabras, horas más tarde, un alto cargo del Ministerio de Exteriores marroquí rectificó al afirmar que la declaración conjunta firmada entre Marruecos y España el pasado 7 de abril sí reconoce que entre los dos países existen «fronteras terrestres».

Sea como fuere, el mensaje de Rabat esconde varias trampas. La primera es que esta carta se envió como respuesta a un requerimiento de la ONU para esclarecer la muerte el pasado 24 de junio de 23 migrantes que trataban de saltar la valla de la frontera de Melilla. Según las autopsias de las autoridades marroquíes, las víctimas fallecieron por asfixia a causa de aplastamiento cuando la policía trataba de disolverlas. Las imágenes difundidas, no obstante, dan pie a las acusaciones de distintas ONG que alegan que se hizo «un uso excesivo y letal de la fuerza» por parte de las cuerpos de seguridad del país vecino. «Las imágenes son las que son y se vio como se golpeaba a las víctimas» señala Carlos Arce, uno de los responsables de la ONG Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). «Que lo llamen como quieran, pero la realidad es que ahí existe una aduana y una frontera», añade Arce.

Pese a las intenciones de Marruecos de desentenderse de la tragedia en la valla de Melilla, sus duras palabras no dejan de sorprender en el Gobierno de España. Pedro Sánchez abandonó la histórica neutralidad en el conflicto del Sáhara, la antigua colonia que el reino alauí se anexionó de forma unilateral tras la retirada española en 1976 y aún con la dictadura franquista en vigor. Desde entonces, saharauis y marroquíes mantienen una guerra larvada que se prolonga ya casi por medio siglo.

El conflicto del Sáhara

Esta nueva proclama ultranacionalista de Rabat, plasmada en la misiva a Naciones Unidas y a la que tuvo acceso Europa Press, llega meses después de que España y Marruecos recondujeran sus pauperrimas relaciones diplomáticas, y cuyo paso previo requirió el inesperado anuncio por el que Sánchez reconoció que la salida al conflicto saharaui significa la autonomía «como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso». Se trata, en esencia, de la postura defendida desde hace décadas por Naciones Unidas, pero también la que ha abrazado Rabat en los últimos tiempos y que, en ningún caso según Marruecos, supondría una pérdida de su férreo control sobre la excolonia española.

La justificación de este giro radical por parte de Moncloa se argumenta en la recuperación de la normalidad diplomática, el control del flujo de la inmigración irregular desde el África subsahariana a las fronteras de la UE y la supuesta renuncia del reino alauí a la reclamación de Ceuta y Melilla.

El mensaje de Marruecos apenas tardó en tener eco en la política nacional. En el debate celebrado ayer en el Congreso sobre medidas energéticas, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, exigió a Sánchez defender la «frontera hispano-marroquí». «Ceuta y Melilla son España, punto», zanjó el presidente del Gobierno.