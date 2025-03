Marlaska al PP: «Yo no hago política con el dolor como ustedes»

Bronco cara a cara en la sesión de control al Gobierno en el Senado entre el popular Alejo Miranda de Larra y el titular de ... Interior Fernando Grande-Marlaska. En una interpelación muy dura, el parlamentario del PP ha acusado al Gobierno de «reírse a carcajadas sobre la alfombra roja» [la noche de los Premios Goya] mientras «media España lloraba la muerte de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate».

«¿De verdad que usted no tiene mala conciencia por desmantelar la unidad de élite contra el narco, por no informar a la Fiscalía y por la falta de medios?», ha preguntado Miranda de Larra al ministro al que también ha reprochado que el grupo socialista votase en contra la semana pasada en el Parlamento Europeo de reconocer a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía como profesiones de riesgo.

«A ustedes les da igual que se jueguen la vida en el Estrecho como les daba igual que recibieran insultos o adoquinazos de los Tsunami Democratic que ahora pretender amnistiar», ha incidido el senador del PP el mismo día en el que se ha prorrogado hasta el 7 de marzo el plazo para tramitar la ley de amnistía.

«¿Qué será lo siguiente, prohibir los funerales o hacer homenajes a los narcos como ha ocurrido con los homenajes que le gustan a Bildu?», le ha preguntado el senador del PP.

Grande-Marlaska ha negado taxativamente que él diera ninguna orden para que los agentes no acudieran a los homenajes en honor a sus compañeros y tachado la pregunta de «ofensiva». «Yo no hago política del dolor, como ustedes. En el PP hacen política con el dolor. El mejor manejo a los narcos que he visto yo ha sido una 'giornata' particular entre un narco y el presidente del PP», ha replicado Marlaska, en referencia a la famosa fotografía de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado.

Reprobación en el pleno del miércoles

El ministro del Interior recibirá este miércoles la reprobación de la mayoría del PP en el Senado. La iniciativa fue impulsada por los populares tras la tragedia en la que murieron dos agentes de la Guardia Civil al ser embestidos en Barbate y las denuncias por su gestión y decisiones operativas llevadas a cabo en esta zona.

El grupo popular justifica esta invitación a dimitir en que el «vil asesinato» de los dos agentes de la Guardia Civil es la «constatación» de un problema «muy grave» que el Gobierno de Sánchez lleva «demasiado tiempo evitando».