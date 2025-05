Luz, gas, subsidio o impuesto extraordinario... las medidas que penden de un hilo

El número de medidas incluidas en los tres decretos con los que el Gobierno se la juega este miércoles en el Congreso fue de tal ... calado que su rechazo parlamentario obligaría al Ejecutivo a replantearse otro nuevo plan de acción económica que afecta a numerosas áreas y al día a día de millones de ciudadanos.

A la espera de que el PSOE avance en las negociaciones con los socios parlamentarios de la investidura, el recibo de la luz y del gas, los subsidios por desempleo, el impuesto a la banca y las energéticas o las comisiones bancarias para mayores están pendientes de la votación. Junts ha advertido de que votará en contra; también Podemos está dispuesto a vetar el decreto del subsidio por desempleo; y el resto de socios presionan para incluir sus medidas.

Si finalmente el decreto con las medidas anticrisis no entra en vigor, las facturas energéticas sufrirían un importante aumento al incorporar un IVA del 21%, frente al 10% establecido en los decretos, y el 5% en el que se encontraba hasta ahora. Si se materializa, los recibos de la luz podrían asumir un incremento medio del 25%, según las estimaciones del sector. La OCU calcula que supondría un incremento de la factura de 12 euros al mes. pasaria de los 57,10 del mes de diciembre a 69,09 euros.

También desaparecería la posibilidad de aplicar una rebaja en el IVA de los alimentos, como estaba planificado hasta mediados de año. Productos como el pan, las harinas, leches, quesos, huevos, así como las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, se verán gravados al 4% y no al 0% como hasta ahora. Además, el IVA de pastas y aceites, incluido el de oliva, pasaría del 5% al 10%.

Otro cambio sustancial que quedaría en la cuneta sería la reforma del subsidio por desempleo pactada entre los ministerio de Trabajo y Economía, después de semanas de fricciones entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Hasta ahora el subsidio general era de 480 euros, cifra que ahora será el final del camino y que percibirán aquellos para los que se cronifique el desempleo. El subsidio será de 570 euros en los seis primeros meses para la mayoría de las prestaciones, de 540 en los seis siguientes y desde entonces quedaría en los mencionados 480. Si el decreto decae, se mantendrán por ahora los 480 euros.

La duda también se cierne sobre el futuro del impuesto extraordinario a las energéticas y a la banca. El Gobierno había decidido prorrogarlos a partir del 1 de enero, aunque en el primer caso con importantes deducciones si se realizaban inversiones en renovables. Solo en 2023 el Estado ha recaudado casi 3.000 millones de euros por ambos gravámenes.

Por otra parte, los bancos no tendrían la obligación de dejar de repercutir la comisión por retirada de efectivo en ventanilla para los mayores de 65 años, como ocurre hasta ahora. En realidad, la mayor parte de las entidades ya no cobraban esta tasa, aunque el decreto establecía por ley que no lo podrían hacer.