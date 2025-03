Lobato denuncia un «linchamiento» interno y reta a Sánchez

Juan Lobato resiste las intensas presiones en su partido para que presente su dimisión ya. El líder de los socialistas madrileños ha denunciado hoy un « ... linchamiento» injustificado y ha dejado claro, en una comparecencia convocada a primera hora de esta mañana en la Asamblea de Madrid, que tiene intención de seguir plantando cara a los intentos de Ferraz de sustituirlo en el congreso que la federación madrileña celebrará a principios de 2025 y para el que ya sonaba el nombre del ministro de Transformación Digital y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López.

La revelación, por parte del diario 'ABC', de que Lobato registró a principios de este mes ante notario unos mensajes en los que Pilar Sánchez Acera, número dos de López en la Moncloa, le instaba a utilizar políticamente el correo electrónico que demostraba que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Gómez Amador, había solicitado un pacto a la Fiscalía por el que, a través de su abogado, reconocía haber cometido fraude fiscal provocó este lunes una enorme polvareda en el PSOE, a apenas cuatro días para el inicio de su congreso federal.

Lobato, a quien acusan desde las propias filas del PSOE de deslealtad, defendió ayer en varias entrevistas que su intención era dejar constancia de que ese correo, por cuya filtración está siendo investigado en el Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, no llegó a sus manos ni a las de la Moncloa a través del departamento de Álvaro García Ortiz sino a través de los medios de comunicación que ya lo tenían en su poder y lo habían publicado parcialmente. Su relato es que solo tras asegurarse de ese extremo, él accedió a blandirlo en la sesión de control en la Asamblea contra la presidenta madrileña porque lo contrario (utilizar un correo proveniente directamente de la Fiscalía) habría supuesto un delito.

«Si lo que se me dijo esa mañana cuando se me mandó la documentación era verdad no veo el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación», ha argumentado hoy en una breve pero significativa comparecencia en la que, esta vez, no ha admitido preguntas de la prensa. «Parece que se dudara sobre la veracidad de lo que se me dijo. Y yo esto no lo contemplo -ha añadido-. Se me dijo que el origen eran los medios de comunicación».

Lobato ha sido llamado a testificar en la causa abierta al fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid el próximo viernes, horas antes de que dé comienzo en Sevilla el congreso con el que Sánchez aspiraba a escenificar un cierre de filas y tras el que comenzarán los congresos autonómicos en los que sí se espera que se abran batallas orgánicas por el liderazgo. Por eso sus palabras tienen mucho de reto a la propia dirección federal. «Tengo bien claro que la democracia y la ley -ha advertido- están siempre por encima de los partidos políticos y los dirigentes del PSOE como exigimos a otros partidos».

El dirigente madrileño ha asegurado, con segundas, que no contempla que alguien pretendiera que él hiciera público un documento de la Fiscalía. «No lo contemplo porque habría sido un intento de que hiciera yo público un documento con las consecuencias legales que habría tenido para mí». Y se ha presentado como víctima. «Es siempre la misma historia. Se intenta por parte de unos pocos que el malo sea quien decide no hacer las cosas mal», ha recriminado.

Lobato ha disfrazado además de reproche al PP, al que ha acusado de atacar de forma «furibunda» a su partido, lo que, en realidad, no era sino otro claro mensaje en clave interna y con la vista puesta en las próximas primarias en las que, como Sánchez en su día, concurrirá como el rebelde frente al aparato . «El PSOE no es una secta, ni es una agencia de colocación de amigos a los que proteger, como dicen desde la derecha, par nada. El PSOE es un partido democrático -ha esgrimido-, un partido con 145 años de historia, de honestidad, de sacrificio, de integridad».

"Muerto viviente"

En la dirección federal se muestran muy contrariados con la actuación del dirigente madrileño, al que muchos ya presentaban la víspera como un "muerto viviente". "No entiendo que se vaya al notario a registrar una conversación con un compañero del partido", censuran fuentes del núcleo duro de Sánchez. La presión sobre Lobato no ceja y tanto la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, la exministra de Industria Reyes Maroto, como el delegado del Gobierno en la Comunidad, el que fuera número dos de Félix Bolaños en el Ministerio de Presidencia, Fran Martín, le han reclamado que dé explicaciones ante la comisión ejecutiva.

En Ferraz asumen, sin embargo, que no tienen margen ni estatutario ni de oportunidad para evitar que llegue 'vivo' al congreso al frente de la delegación del PSM. "Ni podemos ni debemos hacer nada", dicen. Tras la victoria de Pedro Sánchez en 2017 contra Susana Díaz, los estatutos se modificaron para evitar que otro secretario general pudiera ser defenestrado, como se intentó con él, con una dimisión orquestada de la mitad más uno de la ejecutiva. Y, aunque podría aplicarse otro artículo, el 6, que plantea la revocación de un líder elegido en primarias si así lo vota más del 50% del comité federal (el autonómico, en este caso), los plazos juegan en contra porque ese proceso se demoraría al menos un mes.

Dada la inminencia del congreso regional, se da ya por hecho que todo se dirimirá en él. Sobre todo, porque lo que se rechaza de plano es una intervención drástica de la federación, como la que ya llevó a cabo Sánchez contra el díscolo Tomás Gómez en 2014 cuando con la excusa de los sobrecostes en el proyecto del tranvía de Parla, se le destituyó para poder presentar a las elecciones a un candidato con más posibilidades, el exministro de Educación Ángel Gabilondo. Entonces se invocó el artículo 241 del reglamento interno, pensado par actuar en casos excepcionales de indisciplina reiterada o adopción de acuerdos que vulneren los principios del partido. Pero aquello dejó hondas heridas. "No tiene sentido meternos en una guerra -insisten en Ferraz- a tres días del 41º Congreso".