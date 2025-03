Lobato se blindó en notaría con los mensajes de la jefa de gabinete de Óscar López instándole a divulgar los mails del novio de Ayuso

El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, depositó en una notaría de Madrid a principios de noviembre el mensaje de WhatsApp que recibió el ... pasado 13 de marzo de la jefa de gabinete del ministro Óscar López con el contenido del correo electrónico en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconocía ante la Fiscalía los presuntos delitos fiscales que habría cometido. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo imputara al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, como presunto responsable de la filtración de las comunicaciones confidenciales del abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, según informó este domingo ABC.

Pilar Sánchez Acera, mano derecha de López y en ese momento jefe de gabinete de Pedro Sánchez -puesto que abandonó cuando fue nombrado titular de Transformación Digital para sustituir a José Luis Escrivá- habría maniobrado para que Lobato difundiera en un pleno de la Asamblea regional las comunicaciones intercambiadas entre el abogado de González Amador y la Fiscalía. Ante su negativa y, de acuerdo a ABC, una compañera del PSOE indicó al dirigente madrileño que remitirían esta información a la periodista Angélica Rubio, que entonces dirigía el diario 'El Plural' y recién nombrada como miembro en el Consejo de Administración de RTVE por el PSOE y sus socios parlamentarios.

Estas últimas revelaciones han trascendido, a las puertas del Congreso Federal del PSOE que comienza este viernes en Sevilla, y tras el runrún de las últimas semanas de que Moncloa estaría promoviendo a López como nuevo secretario general del PSOE de Madrid en el congreso regional que se celebrará a principios de 2025.

Tras la publicación de la noticia, Lobato difundió anoche un comunicado en redes sociales negando que la documentación que le remitió Sánchez Acera, procediera de la Fiscalía y afirmando que acreditó ante notario que ni el PSOE-M ni Moncloa había recibido de la Fiscalía «ninguna información en absoluto relativa al novio de la señora Ayuso». «Los bulos y la desinformación que sufrimos necesitan respuestas claras y acreditadas», sostiene Lobato, «por esa razón acredité ante notario que ni los socialistas madrileños ni Moncloa habíamos recibido de la Fiscalía ninguna información en absoluto relativa al novio de la Sra. Ayuso. Al revés, queda acreditado que toda la información vino de medios de comunicación».

Este lunes, ABC publica en su edición digital que el líder del PSOE-M confirmó todos los extremos de la exclusiva a las 16.00 horas. «No voy a decir 'Eso es mentira'». Posteriormente, y tras intervenir en varios programas de televisión, Lobato -que ha sido citado hoy por el Tribunal Supremo como testigo en el caso contra el fiscal general, ha afirmado que «volvería a acreditar que no solo no hicimos nada mal, sino al contrario, que lo que hicimos es tener claro que a nosotros no nos llegó ninguna filtración por la Fiscalía», ha afirmado en TVE.

Ayuso: «Han orquestado un caso desde la mesa del presidente del Gobierno»

Ayuso ha defendido este lunes que «han orquestado un caso desde la mesa del presidente de Gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio», Alberto González Amador. En declaraciones a los medios, la presidenta madrileña ha asegurado que se está produciendo «una utilización de los poderes del Estado cometiendo todo tipo de ilegalidades para intentar destruir al adversario». A su parecer, «esto en cualquier país democrático hace caer al Gobierno entero, en cualquier otro país del mundo esto no se sostendría más».

La jefa del Ejecutivo madrileño ha insistido en «que todo nace en la mesa del presidente». «Todo lo orquesta siempre él y su entorno. Y esto es gravísimo, es gravísimo y creo que ya no sé qué más tiene que ocurrir para que se ponga punto y final a un desastre de Gobierno como este, cuya legislatura nunca tendría que haber ni siquiera comenzado», ha concluido.