La justicia archiva la causa penal contra Anna Gabriel

La Audiencia de Barcelona ha archivado la causa penal por desobediencia que tenía abierta contra la exdirigente de la CUP, Anna Gabriel. La exdiputada ... independentista, líder de la formación anticapitalista en 2017, huyó a Suiza para eludir a la justicia española.

El 21 de marzo de 2018, el Supremo dictó auto de procesamiento por el presunto delito de desobediencia contra Anna Gabriel. Fue acusada de desobediencia por apoyar e impulsar las leyes de la desconexión, con las que el Govern organizó el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y más tarde declaró la independencia. Tras cuatro años huida en Ginebra, en julio de 2022 compareció ante el juez Llarena, que la dejó en libertad.

La sala penal del Tribunal Supremo remitió el procedimiento a la Audiencia Provincial de Barcelona, al considerar que es el órgano competente para su tramitación ya que Gabriel ya no tenía aforamiento alguno. La Audiencia de Barcelona asumió el caso y tras resolver sobre la competencia, dio traslado a las partes para pronunciarse sobre la apertura de juicio oral o el sobreseimiento. La Fiscalía presentó escrito instando el sobreseimiento libre por no ser los hechos constitutivos de delito en fecha 30 de junio de 2023. Su defensa hizo lo mismo. La acusación popular ejercida por Vox no se pronunció, por lo que la sección séptima de la Audiencia de Barcelona ha acordado el archivo de la causa.