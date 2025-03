La amnistía se topa con la exigencia europea de indagar el nexo entre Puigdemont y Rusia

Olatz Hernández Bruselas Jueves, 8 de febrero 2024, 12:39 Comenta Compartir

Europa movió este jueves una sensible ficha para el contexto político español, marcado por la trabajosa tramitación de la ley de amnistía y la polémica que rodea las instrucciones de los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre sobre Carles Puigdemont por los presuntos delitos de terrorismo, relacionados con los disturbios en protestas de Tsunami Democràtic, y de traición al Estado por los nexos del 'procés' con Rusia. El Parlamento Europeo aprobó este jueves, como se prevía, la resolución que exige a España una investigación «a fondo» de los posibles vínculos del Kremlin con el independentismo catalán. El texto –acordado entre los grupos del hemiciclo por una abrumadora mayoría– subraya la «profunda preocupación» de la institución comunitaria por los «frecuentes y estrechos contactos entre políticos secesionistas catalanes y Moscú», desvelados por The New York Times en septiembre de 2021. Y señala directamente al expresident Carles Puigdemont, en una enmienda promovida por el PP que los socialistas españoles, pendientes de la renegociación con Junts de la amnistía, no respaldaron.

La resolución salió adelante con 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones. El texto al completo recibió el apoyo del grupo de los populares europeos, los socialdemócratas, los liberales y de una amplia mayoría de los Verdes, mientras que lo rechazaron Junts, ERC y Unidas Podemos y el PNV se abstuvo. Los socialistas, entre ellos los eurodiputados españoles, votaron en bloque en contra de las enmiendas presentadas por el Partido Popular y Ciudadanos, que salieron adelante y que incluyen una mención expresa al dirigente independentista y a la futura ley de amnistía. Puigdemont no asistió a la votación.

El documento hace referencia al 'caso Voloh' que investiga la relación entre el expresidente catalán y su entorno con Rusia y pide que cese la persecución a los magistrados que investigan esta causa, en un momento en que éstos están siendo severamente cuestionados por los socios de Pedro Sánchez y en que la causa por terrorismo contra Puigdemont está provocando tensiones entre la Fiscalía General del Estado y los fiscales del Supremo. La «campaña de desinformación a gran escala» lanzada por Moscú en Cataluña también preocupa a la Eurocámara, así como «los presuntos intensos contactos y reuniones de agentes rusos con el movimiento independentista».

La institución comunitaria exige a las autoridades judiciales competentes que «investiguen de forma efectiva» a «los eurodiputados presuntamente asociados con el Kremlin». En este punto –abierto a interpretaciones y que serviría para señalar a la eurodiputada letona Tatjana Zdanoka, acusada de trabajar con los servicios secretos rusos, y también a los tres eurodiputados de Junts–, el parlamentario popular Javier Zarzalejos logró sacar adelante una enmienda para que la resolución incluyese con nombre y apellido a Puigdemont.

Apoyaron el texto –con discrepancias en las enmiendas– los eurodiputados del PSOE, PP, Cs y Vox y lo rechazaron Junts, ERC y Unidas Podemos. El PNV se abstuvo.

En otra enmienda, Zarzalejos consiguió que el texto hiciera referencia al encuentro que, según diversas informaciones, «habría mantenido el expresidente catalán con el exdiplomático ruso Nikolái Sadovnikov en vísperas del referéndum ilegal de Cataluña en octubre de 2017». Tras la votación, la jefa de la delegación española del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, cargó contra los eurodiputados socialistas por «demostrar una vez más que prefieren defender los intereses del prófugo a defender los intereses de los españoles y los europeos».

Por su parte, Adrián Vázquez, de Ciudadanos, sacó adelante otras dos enmiendas que incorporan una mención a la futura ley de amnistía, así como que los asuntos de los eurodiputados catalanes se remitan al Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados. Vázquez celebró la luz verde a la resolución, asegurando que «Puigdemont y la causa separatista catalana quedan señalados a ojos de toda Europa».

«No nos intimidarán», replicó Puigdemont, quien aseguró que se siente perseguido por «acusaciones delirantes» del Estado y advirtió de que abanderará sus reivindicaciones «incluso con más énfasis»; unas manifestaciones que había preludiado Toni Comín calificando de «falsas» las informaciones que ligan al Govern con Rusia durante el 'procés'.

La resolución de la Eurocámara llegó apenas 48 horas después de que el vicepresidente de la Comisión y miembro de los populares europeos, Margaritis Schinas, hiciera referencia a los presuntos lazos del movimiento independentista catalán con el Kremlin, que se incluyen en una resolución anterior del Parlamento comunitario de marzo de 2022.