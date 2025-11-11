HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de JxCat, Carles Puigdemont. EFE

Junts insiste en que ha roto con Sánchez aunque le exige un cupo catalán, balanzas fiscales y que ejecute las inversiones presupuestadas

Los postconvergentes se desmarcan de la negociación sobre la financiación singular entre los socialistas y ERC

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:50

Comenta

Junts per Catalunya insiste en que su decisión de romper con Pedro Sánchez es firme. Sin embargo, los postconvergentes mantienen el nivel de exigencia con ... el presidente del Gobierno. El partido de Puigdemont reclama al Ejecutivo central que publique las balanzas fiscales y el cumplimiento íntegro de las inversiones previstas para Cataluña en los presupuestos de los ejercicios anteriores. Además, los junteros exigen un nuevo modelo de financiación para Cataluña en línea con el concierto económico vasco, con una ley específica que deje a Cataluña fuera de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  2. 2 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  3. 3 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  4. 4 El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural
  5. 5 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  6. 6

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026
  7. 7 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  8. 8

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  9. 9 Este es el programa del Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres 2025
  10. 10

    Badajoz capta vuelos del Web Summit ante el atasco del aeropuerto de Lisboa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Junts insiste en que ha roto con Sánchez aunque le exige un cupo catalán, balanzas fiscales y que ejecute las inversiones presupuestadas

Junts insiste en que ha roto con Sánchez aunque le exige un cupo catalán, balanzas fiscales y que ejecute las inversiones presupuestadas