Junts insiste en cambiar la ley de amnistía aunque no rechaza la propuesta de acortar las instrucciones

Junts no descarta nada en estos momentos. Ni votar en contra de la ley de amnistía tal y como está redactada ni negociar la propuesta ... lanzada ayer por el presidente del Gobierno de reformar la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los plazos judiciales de las instrucciones.

La formación de Carles Puigdemont insiste en exigir al PSOE que se mueva y se avenga a introducir cambios en la ley de amnistía con el objetivo de que blinde a todos los independentistas encausados, incluidos los investigados por terrorismo en los casos de Tsunami Democrático y los CDR de la operación Judas. Y especialmente a Carles Puigdemont, que corre el riesgo de no poder ser amnistiado. La obligación del legislador es elaborar una propuesta de ley que sea lo suficientemente «sólida y robusta», según ha reiterado este martes la presidenta de Junts, Laura Borràs.

A su juicio, si la norma que está marcando la legislatura de Pedro Sánchez no amnistía a todos los encausados secesionistas, incluida ella misma, que fue condenada por corrupción, se hará un flaco favor al espíritu de la ley. Y ha puesto a la del 'solo sí es sí' como ejemplo de la necesidad de que la ley sea sólida para evitar lo que a su entender han hecho «muchos jueces» de aplicar la norma en contra de su espíritu. El PSOE se niega a introducir cambios en la ley de amnistía, pues cree que no puede incluir también las causas por terrorismo o traición. Junts, en cambio, cree que aún hay tiempo de «afinar y mejorar» la norma. Eso sí, no descarta volver a votar en contra si el PSOE la deja tal y como estaba en la última votación en el pleno del Congreso, que fue rechazada por los votos en contra de PP, Vox y Junts. «La ley no es lo suficientemente robusta para el contexto que tenemos», según Borràs. No se puede ignorar este contexto, ha advertido.

En relación a la oferta lanzada ayer por Sánchez de reformar la ley de enjuiciamiento criminal, la presidenta de la formación nacionalista ha asegurado que no entra a hacer declaraciones a golpe de titular. Sí ha señalado que sus juristas deberán valorar la iniciativa y ha recordado que Junts ya hizo una propuesta similar tiempo atrás, a través de la llamada 'ley Cuevillas'. En principio, Junts no rechaza de entrada la propuesta de Sánchez, aunque mantiene las reclamaciones de máximos para forzar a los socialistas a aceptar sus enmiendas a la ley de amnistía. Para presionar, Junts descarta hablar de presupuestos con el PSOE hasta que acabe la negociación sobre la amnistía. «Estamos centrados en la ley de amnistía», ha asegurado Borràs.

En el Congreso, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha reconocido este martes que la intención es mantener «máxima discreción» en estas negociaciones. Preguntada por la insinuación que deslizó Pedro Sánchez el día anterior sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como salida para no modificar el texto actual de la amnistía, se ha mostrado tajante y defiende que «lo que está claro es que las enmiendas son las que cubren todos los supuestos».