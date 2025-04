Junts cuenta con Puigdemont como candidato y asegura que podría acudir a su investidura

Carles Puigdemont se deja querer, su partido cuenta con él como candidato a la presidencia de la Generalitat pero en su entorno creen que aún ... es pronto para saber si será el cabeza de cartel en las elecciones catalanas del 12 de mayo, porque nadie sabe cómo se aplicará la amnistía.

En una comparecencia de urgencia, tras el anuncio del adelanto electoral, Jordi Turull, secretario general de Junts, apuntó al expresidente como número uno en las listas, pero sin mencionarlo. Como en 2021, podría presentarse. El problema sería una eventual investidura, si aún no ha sido amnistiado y no puede volver. «Todo el mundo sabe quién queremos que sea el candidato, esa persona que todos tenemos en la cabeza», afirmó. «El día del posible debate de investidura estará en Cataluña», afirmó. El propio líder moral de Junts flirteó con su regreso. «Con el calendario en la mano, podría estar presente en la investidura», aseguró desde el Parlamento Europeo. Pero no confirmó que vaya a presentarse. Es una decisión personal y del partido, que apuesta por él como su principal activo electoral.

Puigdemont tenía más o menos decidido que concurriría a las europeas. El adelanto de las catalanas le coge con muchas incógnitas sin resolver. La ley de amnistía será aprobada, si se cumplen las previsiones, en el mes de mayo. El expresidente de la Generalitat confía en que la validación de la norma vaya acompañada del levantamiento de las medidas cautelares que pesan contra él. El juez del Supremo tiene paralizada la euroorden hasta que decida el Tribunal de Justicia de la UE sobre su inmunidad como eurodiputado. Y mantiene la orden de detención en territorio español. Esta orden debería levantarse en cuanto entre en vigor la amnistía. Pero nadie da por hecho que esa vaya a ser la decisión del Supremo que elevará una prejudicial en Europa. Las cuentas de Junts son simples. Si en mayo hay amnistía y los jueces tienen dos meses para aplicarla, Puigdemont podría llegar al debate de investidura.

La decisión del Govern coge a Junts sin candidato. Puede ser Puigdemont, pero también Josep Rull o Míriam Nogueras. En el entorno de Aragonès aseguran que no les preocupa lo que haga el expresidente y sobre su tirón electoral recuerdan que en 2021 ya concurrió como presidenciable y Junts quedó como tercera fuerza.