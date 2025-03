Junts avisa: «No vamos de farol»

El día después de lanzar un órdago a Pedro Sánchez, exigiéndole que se someta a una cuestión de confianza, petición que cayó en saco ... roto y que el Gobierno descartó de inmediato, Junts ha advertido a los socialistas de que «no van de farol».

El secretario general del partido, Jordi Turull, habló ayer con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, tras la rueda de prensa de Carles Puigdemont desde Bruselas, en la que reclamó un punto de inflexión en la legislatura española y amenazó con romper con los socialistas. Turull ha avisado al PSOE de que la negociación de los Presupuestos no ha empezado. «No estamos negociando», ha asegurado. Para llegar a ese estadio, los socialistas tienen que cumplir algunos compromisos previos, según los junteros, como el traspaso integral de las competencias de inmigración a la Generalitat y una serie de mecanismos compensatorios en relación a la ejecución presupuestaria de años anteriores.

Junts aprieta pero no ahoga, aunque insiste en reclamar que se le tome en serio cuando amenaza con partir peras con el PSOE. «Se equivocan», ha avisado Turull, quienes dan por hecho -algunos ministros, ha señalado- que los postconvergentes seguirán apoyando al Gobierno mientras están a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional sobre la amnistía.

Los nacionalistas están atrapados en su propio relato. Hace un año, para marcar distancias con ERC, vendieron a su electorado que solo pactarían con Sánchez desde la premisa de «cobrar por adelantado». Un año después de investir al presidente del Gobierno, los soberanistas se sienten engañados por el PSOE y temen que su militancia recele de la apuesta pragmática en Madrid, ya que no tienen muchos trofeos de caza que exhibir.Pero al mismo tiempo, admiten que no pueden apoyar una moción del PP y Vox, pues sería su suicidio político La ley de amnistía era la gran pieza de la legislatura, pero no ha salido como esperaban. «No somos rehenes de la amnistía», ha asegurado.

Puigdemont desafía a Sánchez para intentar distanciase de ERC, en plena crisis independentista. El órdago del expresidente de la Generalitat se produjo el mismo día en que la ANC hacía pública su nueva hoja de ruta para alcanzar la secesión, en la que insiste en poner sobre la mesa la apuesta por la unilateralidad y exige a los partidos nacionalistas no pactar con los socialistas ni en Barcelona ni en Madrid. Turull ha admitido que no tienen los votos suficientes para tumbar al Gobierno de Sánchez y ha descartado por completo apoyar una moción de censura de la mano del PP y Vox.

Junts ha reiterado que el Congreso debe pronunciarse sobre la cuestión de confianza. Sus cálculos son que tienen tiempo hasta finales de enero o principios de febrero. Antes, antes de final de año, Junts confía en que haya acuerdo sobre el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. Los postconvergentes exigen que los Mossos sean una policía integral, de tal manera que asuman las funciones que hace ahora la Guardia Civil en lo relativo al control de fronteras en Cataluña. Junts exige también que Sánchez vuelva a admitir que existe un conflicto político en Cataluña, y que dé a conocer cómo piensa resolverlo, y asuma un pacto fiscal.