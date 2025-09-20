HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El expresidente catalán Carles Puigdemont (d), acompañado de Albert Batet (i) EFE

Junts avisa de que adoptará «pronto» una decisión sobre el futuro de la legislatura española

Los postconvergentes llaman a las bases a estar preparadas ante un cambio de ciclo político en España y acusan a Podemos de alinearse en el «anticatalanismo» con PP y Vox

Cristian Reino

Cristian Reino

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:05

Las últimas reuniones entre Carles Puigdemont y Salvador Illa y entre el líder de Junts y José Luis Rodríguez Zapatero no han conseguido rebajar la ... tensión entre socialistas y junteros. Las relaciones continúan, pero en estado crítico y no hay indicios de que los postconvergentes tengan incentivos para aprobar los Presupuestos del Gobierno, la tabla se salvación de Pedro Sánchez para atar la legislatura y poder agotar su mandato con una cierta holgura. La prórroga, que dura ya un año, llega a su fin.

