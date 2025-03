Junts asegura que el hundimiento del PSOE en Galicia no cambia «nada» en la negociación de la amnistía

Junts no se siente responsable del mal resultado del PSOE en Galicia y confía en que el hundimiento de los socialistas gallegos en las elecciones ... autonómicas no tendrá impacto en las negociaciones de la ley de amnistía. «Las elecciones gallegas no cambian nada», ha afirmado este lunes el portavoz de Junts, Josep Rius, preguntado sobre la posibilidad de que los socialistas puedan alterar su estrategia tras registrar el peor resultado de su historia en los comicios gallegos. «Continuaremos como siempre. Tenemos un pacto de investidura, y ya dijimos que la legislatura avanzaría en función de los acuerdos a los que fuéramos llegando», ha señalado.

Junts ha pedido además no tener prisa, no hacer extrapolaciones y ha recordado que buena parte de los votos de los socialistas gallegos han ido a parar al BNG. Por tanto, los de Puigdemont consideran que no hay una «relación de causa efecto» entre el mal resultado de los socialistas y el hecho de que estén negociando una ley de amnistía para los independentistas catalanes, por lo que sus exigencias de máximos se mantienen.

El PSOE, con el conocimiento previo de Junts, ha pedido una prórroga a la Mesa del Congreso para tener más tiempo para negociar la ley de amnistía. «No es el momento de tener prisa, sino de hacer una buena ley», ha advertido Rius. «Queremos garantizar que podemos llegar a un acuerdo», ha justificado. A su juicio, las prisas no son buenas consejeras. PSOE y Junts llevan semanas negociando y no logran desencallar la ley. Los de Puigdemont piden cambios que permitan que la norma no deje a ningún dirigente fuera, ni siquiera los que están investigados por terrorismo o alta traición. Los junteros también piden que la ley sea de aplicación inmediata.

ERC ha avisado este lunes de que cuanto más tiempo pase, más «riesgo» existe. No hay soluciones «mágicas», ni «inventos, ni »conejos de la chistera«, ha apuntado la portavoz republicana, Raquel Sans. Esquerra tampoco cree que el PSOE pueda dar marcha atrás como consecuencia de los resultados de Galicia. »El BNG apoyó la ley de amnistía y no ha salido perjudicada«, ha señalado Sans. ERC ha pedido »celeridad« a Junts y PSOE y también responsabilidad. Si como consecuencia de los cambios introducidos a instancias de Junts, la ley no puede ser aplicada, porque es tumbada por el Constitucional, por ejemplo, ya no servirá de nada, ha advertido Sans.

ERC ha celebrado el resultado «histórico» y «heroico» del BNG. Los republicanos, junto a EH Bildu, preparan una candidatura conjunta con los nacionalistas gallegos para las elecciones europeas. Según Esquerra, el electorado gallego ha entendido el soberanismo de izquierdas que apuesta por una republica social y justa, que es la propuesta de los de Junqueras en Cataluña.