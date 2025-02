La Junta Electoral señala al CIS y RTVE por el sondeo 'flash' sobre Sánchez y su entrevista

Miguel Ángel Alfonso Madrid Lunes, 6 de mayo 2024, 17:40 | Actualizado 21:02h. Comenta Compartir

La Junta Electoral Central abrió este lunes expediente a José Félix Tezanos, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), por la encuesta 'flash' ... que encargó 'ad hoc' sobre la opinión suscitada por la carta a la ciudadanía en la que Pedro Sánchez abría la reflexión sobre si le merecía la pena o no continuar en la Moncloa tras las diligencias promovidas por Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez. El motivo es que este sondeo, cuyos resultados salieron a la luz hace una semana, el 29 de abril –el mismo día en el que el presidente anunció su decisión de no dimitir–, no fue comunicado previamente al organismo, tal y como recoge su reglamento.

Pero Tezanos, en el ojo del huracán por el sesgo de sus encuestas que le atribuye la oposición, no es el único que está sufriendo un proceso sancionador por parte de la Junta Electoral ante las acciones protagonizadas después de que el presidente del Gobierno publicase en redes sociales su misiva y su posterior comparecencia para anunciar que seguía en su puesto. El organismo también obliga a RTVE a compensar a todos los partidos que concurren a las elecciones catalanas que se celebran este domingo 12 de mayo por la entrevista emitida aquel lunes por la noche, a las horas del anuncio del líder del PSOE y cuando la campaña ya estaba en marcha. Este requerimiento supondrá equiparar el espacio en la cadena al resto de partidos políticos que concurren a los comicios catalanes emitiendo un contenido similar, aunque aún no se ha concretado cómo ni cuándo. La apertura de expediente al presidente del CIS llega tras las denuncia presentada por el PP de Alberto Núñez Feijóo, que consideró que la encuesta 'flash' fue un elemento electoral. También calificaron los resultados como una manera de «instrumentalización» y «utilización» del organismo. Sin embargo, Tezanos respondió a estos reproches reduciéndolos a «una especie de censura». «A algunos no les gusta lo que opina la opinión pública», objetó el pasado miércoles el presidente del CIS. No obstante, y tras la apertura de expediente, la Junta Electoral se acerca a la postura de los partidos que rechazaron el sondeo exprés publicado y que podría acabar en expediente sancionador a Tezanos. Los populares recurrieron también, al igual que Esquerra –socio del Ejecutivo– la emisión de la entrevista con Sánchez en Televisión Española. Uso «partidista» La nueva estimación de voto dio la vuelta a los resultados del barómetro del CIS publicado unas semanas antes, con lo que el PSOE apareció disparado casi diez puntos por encima del PP. Fue entonces cuando Feijóo anunció su denuncia contra el Centro de Investigaciones Sociológicas. Este activó a sus entrevistadores para realizar sus cuestionarios telefónicos y tener resultados en poco tiempo. El sondeo se basó en 1.809 entrevistas telefónicas realizadas el viernes 26 de abril, una muestra que es algo menos de la mitad de lo que suele desplegarse para un barómetro mensual. En el PP, donde llevan años denunciando la utilización«partidista» del CIS por parte de Moncloa, la reacción no se hizo esperar. «El dinero de todos no está para pagar la publicidad electoral y los sondeos internos del PSOE», incidió Cuca Gamarra. «Si algo nos ha demostrado el presidente del CIS es que actúa como un fiel servidor de Sánchez. Y si algo demuestra RTVE es que lo hace como el órgano de propaganda del jefe del Ejecutivo con una presidenta del ente público que se ha jactado de su proximidad al PSOE», remataron fuentes de Génova. En cambio, la JEC descartó abrir expediente sancionador a Sánchez por la comparecencia que ofreció anunciando que iba a continuar en la Moncloa, un hecho que también estaba denunciado.

