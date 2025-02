ERC traslada al PSOE que no aceptará que la amnistía asuma que el 1-O fue un delito Junqueras presiona junto a Gerry Adams a Sánchez por un referéndum 'a la irlandesa'

Cristian Reino Barcelona Jueves, 26 de octubre 2023, 13:55 | Actualizado 19:37h. Comenta Compartir

Esquerra lleva días advirtiendo a Pedro Sánchez de que las negociaciones están encalladas y que la investidura está lejos. Pere Aragonès dijo el miércoles que la cosa «no va bien», la consejera Vilagrà describió el estado de las conversaciones como «muy verde» y Oriol Junqueras y Josep Maria Jové han puesto este jueves el broche pesimista para los intereses de los socialistas. El presidente de ERC ha alertado de que es «imposible» llegar a un acuerdo si Sánchez «no hace nada» para que ese pacto se produzca. El jefe de filas republicano en el Parlament se ha reunido con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y le ha trasladado que las negociaciones están en riesgo. Ambos han coincidido en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, en un acto empresarial de la patronal Cecot, al que también han acudido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y los dirigentes de Junts, Jordi Turull y Laura Borràs.

Los republicanos presionan al Gobierno con el referéndum para avanzar en las negociaciones. Fuentes independentistas señalan que las conversaciones, en el apartado de la amnistía, está en la fase de pactar la exposición de motivos de la ley. Los republicanos advierten al PSOE de que no aceptan, de ninguna manera, que se declare ilegal el 1-O para no cuestionar la sentencia del 'procés' del Supremo. En ERC piden que la amnistía repare el dolor causado al independentismo y admita que «no actuaron de manera delictiva». Esta es la posición que le ha trasladado Jové a Bolaños esta tarde del jueves.

ERC exige a Sánchez que reactive la mesa de diálogo, y esta sí es una condición sine qua non para votar a favor de Sánchez. Esquerra marca perfil soberanista al insistir con la autodeterminación, pero al mismo tiempo aprieta al Gobierno. Días atrás, ERC y Junts aprobaron una moción que instaba a bloquear la investidura si los socialistas no se comprometían a trabajar en las condiciones para celebrar una consulta. Esta es la tarea que los de Junqueras quieren asignarle a la mesa de diálogo para pactar durante la próxima legislatura las bases del referéndum. Esa es la hoja de ruta de Aragonès y Junqueras, que también compiten entre sí, pues aún no está decidido quién será el próximo candidato a la presidencia de la Generalitat.

Junqueras le ha lanzado un toque de atención a Sánchez desde Belfast, donde se ha reunido con Gerry Admas, histórico dirigente del Sinn Féin. ERC se siente desplazada por el protagonismo casi absoluto de Carles Puigdemont en el proceso negociador para la investidura, pero está dispuesta a hacerse valer, desde la premisa de que sus 7 diputados valen lo mismo que los 7 de Junts.

En plenas negociaciones para la investidura, ERC está intensificando sus exigencias con el referéndum, que en un principio no figuraba como línea roja. Los republicanos presionan desde el Govern y desde el Parlament y por la vía de los gestos. Aragonès presentó hace diez días su propuesta de referéndum a la escocesa, mientras Junqueras ha reivindicado el ejemplo irlandés para que pueda ser aplicado en Cataluña. Junqueras lleva toda la semana en Belfast y Dublín.

El caso esloveno

En el pasado, el independentismo catalán buscó inspiración en los casos esloveno o montenegrino y, aunque Aragonès apuesta por el ejemplo escocés, su partido reivindica también el modelo irlandés, en concreto el espíritu plasmado en los Acuerdos de paz de Viernes Santo, de 1998, que pusieron fin al conflicto armado en Irlanda del Norte. «Es un ejemplo extraordinario porque pone sobre la mesa la posibilidad de hacer un referéndum», según Junqueras tras verse con Adams. Por si alguno piensa que en ERC van a renunciar a la autodeterminación tras ser amnistiados.

El Acuerdo de Belfast deja en manos de los ciudadanos de Irlanda del Norte si así lo quieren y mediante acuerdo entre las partes ejercer su derecho a la autodeterminación para decidir sobre la creación de una Irlanda unida o mantenerse en el Reino Unido. «Miramos este ejemplo con interés porque dice que cuando haya una mayoría clara en Irlanda del Norte, sus ciudadanos podrán votar sobre la reunificación con Irlanda», ha dicho el líder de ERC. «Cataluña quiere exactamente lo mismo», ha afirmado, que en Irlanda, Escocia, Quebec o Montenegro. Eso sí, ha evitado fijar fechas.