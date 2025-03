El juez del 'caso Tsunami' pide a Suiza que localice a Rovira con vistas a pedir su entrega

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso de Tsunami Democràtic, ha pedido a las autoridades suizas que localicen el domicilio ... exacto de la número dos de ERC, Marta Rovira, en el país helvético. Se trata, según fuentes judiciales, del paso previo a solicitar la entrega o extradición de la prófuga, que está acusada de terrorismo en la causa sobre las acciones de la plataforma secesionista.

García Castellón, por tanto, sigue adelante con este sumario, obviando que la ley de amnistía pactada entre el PSOE y los independentistas recoge expresamente que todos los imputados por terrorismo por el 'procés' serán amnistiados dado que solo se excluyen los procedimientos en que haya sentencia firme (y no es el caso). E ignorando por completo, también, que la Fiscalía ha pedido que se inhiba a favor de la justicia ordinaria al no ver indicios de terrorismo.

El instructor ha tomando la decisión de pedir la colaboración de Suiza un día después de que este mismo juez haya reclamado al Supremo que se haga cargo de esta causa ya en ella hay dos aforados; uno de ellos, el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont. Ayer mismo, la Fiscalía recurrió ese auto en el que García Castellón reclama la intervención del alto tribunal.

En la misma resolución que pide la localización de Rovira, el juez solicita ayuda a Suiza para investigar una cuenta bancaría que podría haber servido para financiar la plataforma que protagonizó graves incidentes en otoño de 2019 tras la sentencia del Supremo sobre el 'procés'. Se trata de una cuenta a nombre de Nicola Foglia, un exdirigente juvenil socialista del país helvético en el Banque Privée y desde la que, según la investigación, salieron 6.000 francos suizos para pagar alimentos a los activistas que el 14 de octubre asaltaron el aeropuerto de El Prat.

«Reclutando gente»

El juez incorpora nuevas pruebas –sobre todo recopiladas por la Guardia Civil y que ha sido rescatadas de los informes por Dignidad y Justicia– que apuntalarían que Rovira tuvo un papel central en la creación y dinamización de la plataforma. García Castellón recoge una conversación el 3 de octubre de 2019, al inicio de las movilizaciones de Tsunami, de Xavier Vendrell (exsecretario de Organización de ERC, exconsejero de Gobernación y supuesto máximo responsable de la plataforma) con Rovira. «Se está reclutando gente para hacer vuestra acción», le garantiza ella. Rovira, que usa el nombre en clave de 'Matagalls', explica los «problemas» para la movilización. «Sería necesario que la estructura del partido no la tuviéramos en contra», pide Vendrell a Rovira.

El 5 de octubre vuelve a escribir a la secretaria general de ERC: «Mi gente puede hacerlo sin el apoyo de la estructura, pero no con la estructura en contra. Se supone que lo que hacemos está bendecido por todas las organizaciones. Nos estamos encontrando que hay gente nuestra que también es ANC y que les dicen que no hagan nada que no sean sus movilizaciones». Rovira le contesta: «El tema TD (Tsunami Democràtic) no está bendecido por las organizaciones» y añade subrayando su implicación en el grupo: «Algunos hicimos un abuso de nuestra posición un día para bendecirlo». El 14 de octubre, solo horas después de la toma de El Prat, Rovira vuelve a comunicarse con Vendrell: «Felicita a todo el mundo».